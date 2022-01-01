Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SKYWAY 300 (MIG/MAG+MMA)

универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;

регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;

высокая стабильность горения дуги, пониженное образования брызг;

возможность качественной сварки алюминия;

регулировка сварочного напряжения;

регулировка сварочного тока;

cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;

мощный 4-х роликовый подающий механизм;

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;

возможность выбора 2х и 4х-тактного режима работы горелки;

розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;

набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA;

функция VRD в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;

современный дизайн и удобный интерфейс;

отсеки для хранения;

низкая платформа для загрузки баллона;

большие колёса и ручки для удобного перемещения аппарата.

авторемонт;

малое и среднее производство;

строительство;

монтаж металлоконструкций.

горелка MIG-24, 3 метра - 1 шт.

кабель 35mm2, 3 метра - 2 шт.

зажим на массу 300А - 1 шт.

держатель электродов 300А - 1шт.

комплект роликов подачи проволоки 0.8/1.0 и 1.0/1.2.

SKYWAY 300 – 3-х фазный инвертор для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D300 (до 20кг). Тележка с подставкой под баллон, отсек для хранения сварочных принадлежностей и инструмента, высокая компоновка аппарата - все эти моменты существенно облегчают работу сварщика. SKYWAY – это передовая технология инверторного блока IGBT, отличные сварочные характеристики и превосходная эргономика управления. Основная сфера применения аппаратов этой серии – это профессиональный легковой и грузовой автосервис с большим объемом работ. Особенности:Применение:Комплектация: