Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SKYWAY 300 (MIG/MAG+MMA)
Арт. aurora_5162
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Да
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Режим импульсной сварки
|Нет
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- SKYWAY 300 – 3-х фазный инвертор для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D300 (до 20кг). Тележка с подставкой под баллон, отсек для хранения сварочных принадлежностей и инструмента, высокая компоновка аппарата - все эти моменты существенно облегчают работу сварщика. SKYWAY – это передовая технология инверторного блока IGBT, отличные сварочные характеристики и превосходная эргономика управления. Основная сфера применения аппаратов этой серии – это профессиональный легковой и грузовой автосервис с большим объемом работ. Особенности:
- универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;
- регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;
- высокая стабильность горения дуги, пониженное образования брызг;
- возможность качественной сварки алюминия;
- регулировка сварочного напряжения;
- регулировка сварочного тока;
- cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;
- мощный 4-х роликовый подающий механизм;
- два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
- возможность выбора 2х и 4х-тактного режима работы горелки;
- розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;
- набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA;
- функция VRD в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;
- силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;
- современный дизайн и удобный интерфейс;
- отсеки для хранения;
- низкая платформа для загрузки баллона;
- большие колёса и ручки для удобного перемещения аппарата.
- авторемонт;
- малое и среднее производство;
- строительство;
- монтаж металлоконструкций.
- горелка MIG-24, 3 метра - 1 шт.
- кабель 35mm2, 3 метра - 2 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- держатель электродов 300А - 1шт.
- комплект роликов подачи проволоки 0.8/1.0 и 1.0/1.2.