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Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SKYWAY 300 (MIG/MAG+MMA)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SKYWAY 300 (MIG/MAG+MMA)
    Арт. aurora_5162
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SKYWAY 300 (MIG/MAG+MMA)

      Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SKYWAY 300 (MIG/MAG+MMA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_5162

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Да
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SKYWAY 300 – 3-х фазный инвертор для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D300 (до 20кг). Тележка с подставкой под баллон, отсек для хранения сварочных принадлежностей и инструмента, высокая компоновка аппарата - все эти моменты существенно облегчают работу сварщика. SKYWAY – это передовая технология инверторного блока IGBT, отличные сварочные характеристики и превосходная эргономика управления. Основная сфера применения аппаратов этой серии – это профессиональный легковой и грузовой автосервис с большим объемом работ. Особенности:
        • универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;
        • регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;
        • высокая стабильность горения дуги, пониженное образования брызг;
        • возможность качественной сварки алюминия;
        • регулировка сварочного напряжения;
        • регулировка сварочного тока;
        • cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;
        • мощный 4-х роликовый подающий механизм;
        • два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
        • возможность выбора 2х и 4х-тактного режима работы горелки;
        • розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;
        • набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA;
        • функция VRD в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;
        • силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;
        • современный дизайн и удобный интерфейс;
        • отсеки для хранения;
        • низкая платформа для загрузки баллона;
        • большие колёса и ручки для удобного перемещения аппарата.
        Применение:
        • авторемонт;
        • малое и среднее производство;
        • строительство;
        • монтаж металлоконструкций.
        Комплектация:
        • горелка MIG-24, 3 метра - 1 шт.
        • кабель 35mm2, 3 метра - 2 шт.
        • зажим на массу 300А - 1 шт.
        • держатель электродов 300А - 1шт.
        • комплект роликов подачи проволоки 0.8/1.0 и 1.0/1.2.