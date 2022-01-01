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Сварочный трактор комплектный Riland-AuroraPRO MZ 1250
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный трактор комплектный Riland-AuroraPRO MZ 1250
    Арт. aurora_5141
    Сварочный трактор комплектный Riland-AuroraPRO MZ 1250

      Сварочный трактор комплектный Riland-AuroraPRO MZ 1250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_5141

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный трактор используется для высокопроизводительной сварки под флюсом. Главные преимущества в данном случае достигаются при больших толщинах свариваемых металлов 8-10-12мм и более. Сварочный трактор служит для сварки соединений встык, внахлест, а также для угловых швов. Сварка возможна, как с предварительной подготовкой кромок, так и без подготовки. В процессе работы сварочный трактор двигается своим ходом по изделию по направляющей или без нее. Сварочный шов может располагаться внутри колеи трактора или снаружи колеи. В процессе работы флюс, подаваемый в зону сварки, какбы "накрывает" сварочную ванну, защищая ее от внешних воздействий и одновременно предотвращая разбрызгивание металла. После сварки, флюс застывает на поверхности изделия и легко удаляется. Широта применения сварки под флюсом обеспечивается возможностью работы с большим рядом материалов за счет простого подбора флюс-проволоки. Сварочные тракторы пользуются большим спросом благодаря простоте работы, низкой стоимости и высоким рабочим характеристикам, сохраняющимся в течение длительного срока эксплуатации. Особенности:
        • сварка изделий большой длинны;
        • высокая эффективность и производительность сварочных работ;
        • мультифункциональный: сварка под флюсом SAW, ручная сварка покрытым электродом MMA, строжка;
        • защита от перенапряжения, от перегрева, от скачков тока;
        • низкий уровень электропотребления;
        • система охлаждения "без пыли" с увеличенным циклом работы.
        Комплектация:
        • сварочный трактор;
        • инверторный источник тока;
        • направляющая; 
        • минусовой зажим 500А 70MMQ 3м - 2шт;
        • кабель управления (14 жил);
        • сварочный кабель 70MMQ 10м;
        • наконечники 14х40 d.2.0 - 3шт; d.3.2 - 1шт; d.5.0 - 1шт;
        • ролики 2.0-2.8мм - 1пара; 3-4мм - 1пара; 4.2-5мм - 1пара;
        • рельс 325х1000мм - 2шт;
        • кабель управляющий 10м;
        • кабель силовой 10м.