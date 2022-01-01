Сварочный трактор комплектный Riland-AuroraPRO MZ 1250

сварка изделий большой длинны;

высокая эффективность и производительность сварочных работ;

мультифункциональный: сварка под флюсом SAW, ручная сварка покрытым электродом MMA, строжка;

защита от перенапряжения, от перегрева, от скачков тока;

низкий уровень электропотребления;

система охлаждения "без пыли" с увеличенным циклом работы.

сварочный трактор;

инверторный источник тока;

направляющая;

минусовой зажим 500А 70MMQ 3м - 2шт;

кабель управления (14 жил);

сварочный кабель 70MMQ 10м;

наконечники 14х40 d.2.0 - 3шт; d.3.2 - 1шт; d.5.0 - 1шт;

ролики 2.0-2.8мм - 1пара; 3-4мм - 1пара; 4.2-5мм - 1пара;

рельс 325х1000мм - 2шт;

кабель управляющий 10м;

кабель силовой 10м.

Сварочный трактор используется для высокопроизводительной сварки под флюсом. Главные преимущества в данном случае достигаются при больших толщинах свариваемых металлов 8-10-12мм и более. Сварочный трактор служит для сварки соединений встык, внахлест, а также для угловых швов. Сварка возможна, как с предварительной подготовкой кромок, так и без подготовки. В процессе работы сварочный трактор двигается своим ходом по изделию по направляющей или без нее. Сварочный шов может располагаться внутри колеи трактора или снаружи колеи. В процессе работы флюс, подаваемый в зону сварки, какбы "накрывает" сварочную ванну, защищая ее от внешних воздействий и одновременно предотвращая разбрызгивание металла. После сварки, флюс застывает на поверхности изделия и легко удаляется. Широта применения сварки под флюсом обеспечивается возможностью работы с большим рядом материалов за счет простого подбора флюс-проволоки. Сварочные тракторы пользуются большим спросом благодаря простоте работы, низкой стоимости и высоким рабочим характеристикам, сохраняющимся в течение длительного срока эксплуатации. Особенности:Комплектация: