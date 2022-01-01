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Синергетический инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 175 (MIG/MAG+MMA+TIG lift)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Синергетический инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 175 (MIG/MAG+MMA+TIG lift)
    Арт. aurora_4135
    Синергетический инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 175 (MIG/MAG+MMA+TIG lift)

      Синергетический инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 175 (MIG/MAG+MMA+TIG lift)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4135

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аппарат SPEEDWAY 175 - флагман начальной линейки профессиональных инверторных полуавтоматов AuroraPRO. Максимально универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делают полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач. SPEEDWAY 175 может применяться как на бытовом уровне так и на производстве, но особенно незаменим в небольшом автосервисе. Аппарат AuroraPRO SPEEDWAY 175 – показал отличный результат при сварке алюминия. При работе с проволокой 1мм, данный аппарат в режиме полуавтомата способен качественно сваривать заготовки толщиной до 8-10 мм. Особенности:
        • максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC;
        • полностью синергетическое управление "одной кнопкой";
        • возможностью ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности;
        • возможность качественной сварки алюминия;
        • полноценный 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой;
        • легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата;
        • стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 120В в режиме полуавтомата и до 140В в режиме дуговой сварки;
        • высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг;
        • яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки;
        • силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;
        • на плате управления установлены светодиоды, облегчающие диагностику в случае неисправности аппарата;
        • автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока;
        • максимально богатая комплектация сварочных аксессуаров для всех режимов сварки;
        • современный эргономичный дизайн.
        Дополнительные функции в режиме ММА:
        • VRD функция для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;
        • ForceArc (форсаж дуги) — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;
        • Antistick (антиприлипание электрода) — функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;
        • Hot Start (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.
        Применение:
        • авторемонт;
        • производство;
        • строительство;
        • монтаж металлоконструкций.
        Комплектация:
        • в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 15 3 метра - 1 шт. + наконечники под разный диаметр проволоки;
        • горелка с вентильной регулировкой TIG 4 метра - 1 шт. + комплект сопел и вольфрамовый электрод с цангой;
        • кабель 16mm2, 3 метра - 2 шт.;
        • зажим на массу 300А - 1 шт.;
        • держатель электродов 300А - 1 шт.;
        • ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.