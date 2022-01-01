Синергетический инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 175 (MIG/MAG+MMA+TIG lift)

максимально универсальное использование: MMA, MIG-MAG, TIG DC;

полностью синергетическое управление "одной кнопкой";

возможностью ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности;

возможность качественной сварки алюминия;

полноценный 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой;

легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата;

стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 120В в режиме полуавтомата и до 140В в режиме дуговой сварки;

высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг;

яркий цифровой дисплей для установки и отображения параметров сварки;

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;

на плате управления установлены светодиоды, облегчающие диагностику в случае неисправности аппарата;

автоматическая защита от перенапряжения и сверхтока;

максимально богатая комплектация сварочных аксессуаров для всех режимов сварки;

современный эргономичный дизайн.

VRD функция для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;

ForceArc (форсаж дуги) — функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

Antistick (антиприлипание электрода) — функция, автоматически снижающая сварочный ток при залипании электрода. Предотвращает прокаливание электрода, сохраняет его пригодность и позволяет легко отделить электрод от металла для продолжения работы с сохранением параметров сварки;

Hot Start (горячий старт) — пиковый ток в момент поджига дуги для плавного старта.

авторемонт;

производство;

строительство;

монтаж металлоконструкций.

в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 15 3 метра - 1 шт. + наконечники под разный диаметр проволоки;

горелка с вентильной регулировкой TIG 4 метра - 1 шт. + комплект сопел и вольфрамовый электрод с цангой;

кабель 16mm2, 3 метра - 2 шт.;

зажим на массу 300А - 1 шт.;

держатель электродов 300А - 1 шт.;

ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.

Аппарат SPEEDWAY 175 - флагман начальной линейки профессиональных инверторных полуавтоматов AuroraPRO. Максимально универсальный аппарат для полуавтоматической сварки в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, для полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой NO GAS, для полноценной ручной дуговой сварки штучным электродом MMA, а так же для аргонно-дуговой сварки на постоянном токе TIG DC. Полуавтомат имеет полностью синергетическое управление для настройки параметров сварки с помощью всего одной рукоятки. Синергетика незаменима для новичка в сварке, в то же время, возможность ручной корректировки заводских настроек делают полуавтомат SPEEDWAY незаменимым помощником профессионального сварщика при выполнении любых специфических сварочных задач. SPEEDWAY 175 может применяться как на бытовом уровне так и на производстве, но особенно незаменим в небольшом автосервисе. Аппарат AuroraPRO SPEEDWAY 175 – показал отличный результат при сварке алюминия. При работе с проволокой 1мм, данный аппарат в режиме полуавтомата способен качественно сваривать заготовки толщиной до 8-10 мм. Особенности:Дополнительные функции в режиме ММА:Применение:Комплектация: