Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 450 (MIG/MAG+MMA)
Арт. aurora_40372
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Да
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Режим импульсной сварки
|Нет
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- Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с 4-х роликовым выносным подающим механизмом. В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 5 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Особенности:
- универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;
- мощный 4х-роликовый подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей;
- интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;
- cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;
- два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
- розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;
- современная высокоэффективная система воздушного охлаждения;
- передовая модульная технология IGBT.
- Функции управления на подающем механизме:
- регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки;
- регулировка сварочного напряжения;
- режим быстрой протяжки проволоки.
- судостроение;
- машиностроение;
- нефтяная, химическая промышленность;
- монтаж металлоконструкций;
- строительство трубопроводов;
- горелка MIG 40KD 3 метра - 1 шт.
- кабель 35mm2, 4 метра - 1 шт.
- зажим на массу 500А - 1 шт.
- Источник тока: 39.4 кг;
- Подающий механизм: 22.4кг.