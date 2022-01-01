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Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 450 (MIG/MAG+MMA)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 450 (MIG/MAG+MMA)
    Арт. aurora_40372
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 450 (MIG/MAG+MMA)

      Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 450 (MIG/MAG+MMA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_40372

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Да
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с 4-х роликовым выносным подающим механизмом. В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 5 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Особенности:
        • универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;
        • мощный 4х-роликовый подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей;
        • интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;
        • cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;
        • два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
        • розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;
        • современная высокоэффективная система воздушного охлаждения;
        • передовая модульная технология IGBT.
        • Функции управления на подающем механизме:
        • регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки;
        • регулировка сварочного напряжения;
        • режим быстрой протяжки проволоки.
        Применение:
        • судостроение;
        • машиностроение;
        • нефтяная, химическая промышленность;
        • монтаж металлоконструкций;
        • строительство трубопроводов;
        Комплектация:
        • горелка MIG 40KD 3 метра - 1 шт.
        • кабель 35mm2, 4 метра - 1 шт.
        • зажим на массу 500А - 1 шт.
        Вес брутто:
        • Источник тока: 39.4 кг;
        • Подающий механизм: 22.4кг.