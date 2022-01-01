Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 300 (MIG/MAG+MMA)

универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;

регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины проплавления и формы валика;

регулировка сварочного напряжения;

регулировка сварочного тока;

полноценный 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой;

высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг;

открытый подающий механизм;

возможность установки катушки проволоки D300;

cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;

розетка 36В для подключения подогрева редуктора;

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;

набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA в стандартной комплектации;

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;

современный дизайн и удобный интерфейс.

авторемонт;

малое и среднее производство;

строительство;

монтаж металлоконструкций.

горелка MIG 24 3 метра - 1 шт.

кабель 35mm2, 3 метра - 1 шт.

зажим на массу 300А - 1 шт.

держатель электродов 300А - 1 шт.

ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.

SPEEDWAY 300 - трехфазный аппарат для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Удобный интерфейс управления всеми параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Особенности:Применение:Комплектация: