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Сварочный инвертор BestWeld Master i180-CHN
5.0
2
25 920 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор BestWeld Master i180-CHN
Арт. О00000004138
5.0
2
Сварочный инвертор BestWeld Master i180-CHN
  • Персональная скидка

Сварочный инвертор BestWeld Master i180-CHN

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
25 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000004138
5.0
2

Характеристики

Производитель
BestWeld
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Холостой прогон проволоки
Нет
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
25 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный инверторный полуавтомат BestWeld MIG-MAG Master i 180-CHN BW2180 обладает удобной панелью управления, которая обеспечивает точную настройку параметров в зависимости от поставленной задачи. Небольшой вес позволяет легко переносить изделие в пределах рабочей зоны. Тип сварочного тока - DC.

    Преимущества

    • Прочный корпус выдерживает сложные условия эксплуатации
    • Оборудование оснащается удобной рукояткой для транспортировки и яркими дисплеями для отображения состояния сварочного аппарата
    • Вентиляционные отверстия и мощный вентилятор эффективно отводят тепло