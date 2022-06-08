Сварочный инвертор BestWeld Master i180-CHN

Преимущества

Прочный корпус выдерживает сложные условия эксплуатации

Оборудование оснащается удобной рукояткой для транспортировки и яркими дисплеями для отображения состояния сварочного аппарата

Вентиляционные отверстия и мощный вентилятор эффективно отводят тепло

Сварочный инверторный полуавтомат BestWeld MIG-MAG Master i 180-CHN BW2180 обладает удобной панелью управления, которая обеспечивает точную настройку параметров в зависимости от поставленной задачи. Небольшой вес позволяет легко переносить изделие в пределах рабочей зоны. Тип сварочного тока - DC.