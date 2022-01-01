Электроприбор ПДГ-240ДВЕ полуавтомат сварочный

Преимущества

Функционирует также в режиме дуговой сварки, дополнительный вентилятор принудительного охлаждения, дополнительная функция защиты

Удобная панель управления. Легкий контроль за параметром и точной настройки в зависимости от решаемых задач

Удобная транспортировка. На верхней части корпуса располагается удобная ручка, которая позволяет легко переносить аппарат по рабочему месту

Сварочный полуавтомат Электроприбор ПДГ 240 ДВЕ предназначен для проведения сварочных работ, в процессе которых сварные швы формируются в среде углекислого газа.