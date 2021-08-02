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Электроды Спецэлектрод Уони 13/55 (3 мм)
5.0
1
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Электроды
    Электроды Спецэлектрод Уони 13/55 (3 мм)
    Арт. 720330140
    5.0
    1
    Электроды Спецэлектрод Уони 13/55 (3 мм)
    Электроды Спецэлектрод Уони 13/55 (3 мм)
    Электроды Спецэлектрод Уони 13/55 (3 мм)
      Электроды Спецэлектрод Уони 13/55 (3 мм)
      Электроды Спецэлектрод Уони 13/55 (3 мм)
      Электроды Спецэлектрод Уони 13/55 (3 мм)

      Электроды Спецэлектрод Уони 13/55 (3 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720330140
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		СпецЭлектрод
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э50А
      Марка электрода
      		УОНИ 13/55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электроды СпецЭлектрод УОНИ-13/55 диаметром 3 мм предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка проводится во всех пространственных положениях постоянным током обратной полярности. Электроды имеют основновое покрытие. Сварка проводится только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Перед сваркой электроды необходимо прокалить при температуре 250 – 300°С, 1 час. Вес упаковки — 5 кг.

        Параметры

        • Коэффициент наплавки — 9.5 г/А*ч
        • Временное сопротивление — 540 МПа
        • Предел текучести — 410 МПа
        • Относительное удлинение — 29%
        • Ударная вязкость — 260 Дж/см2
        • Ток — 60-130 А
        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
        • Среднее количество электродов в 1 кг — 40 шт

        Химический состав наплавленного металла

        • С — 0.09%
        • Mn — 0.83%
        • Si — 0.42%
        • S — 0.022%
        • P — 0.024%