Электроды Спецэлектрод Уони 13/55 (3 мм)

Электроды СпецЭлектрод УОНИ-13/55 диаметром 3 мм предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка проводится во всех пространственных положениях постоянным током обратной полярности. Электроды имеют основновое покрытие. Сварка проводится только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Перед сваркой электроды необходимо прокалить при температуре 250 – 300°С, 1 час. Вес упаковки — 5 кг.

Параметры

Коэффициент наплавки — 9.5 г/А*ч

Временное сопротивление — 540 МПа

Предел текучести — 410 МПа

Относительное удлинение — 29%

Ударная вязкость — 260 Дж/см 2

Ток — 60-130 А

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг

Среднее количество электродов в 1 кг — 40 шт

Химический состав наплавленного металла