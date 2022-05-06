Электроды Спецэлектрод УОНИ 13/55 (4 мм)
Арт. 720330141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э50А
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Марка электрода
|УОНИ 13/55
- Электроды СпецЭлектрод УОНИ-13/55 диаметром 4 мм предназначены для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка проводится во всех пространственных положениях постоянным током обратной полярности. Электроды имеют основновое покрытие. Сварка проводится только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Перед сваркой электроды необходимо прокалить при температуре 250 – 300°С, 1 час. Вес упаковки — 5 кг.
Параметры
- Коэффициент наплавки — 9.5 г/А*ч
- Временное сопротивление — 540 МПа
- Предел текучести — 410 МПа
- Относительное удлинение — 29%
- Ударная вязкость — 260 Дж/см2
- Ток — 100-180 А
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
- Среднее количество электродов в 1 кг — 15 шт
Химический состав наплавленного металла
- С — 0.09%
- Mn — 0.83%
- Si — 0.42%
- S — 0.022%
- P — 0.024%