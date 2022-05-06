Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)
Арт. 720330138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|МР-3С
- Электрод МР-3С СпецЭлектрод СВ000011473 предназначен для сварки конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 450 МПа. Сварка проводится во всех пространственных положениях переменным и постоянным током любой полярности. Обеспечивает отличное качество сварных соединений в монтажных условиях, при сварке неповоротных стыков трубопровода, а так же при постановке прихваток. Сварочный электрод МР-3С допускает сварку влажного, ржавого и плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла.
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву — 480 МПа
- Относительное удлинение — 25%
- Предел текучести — 390 МПа
- Ударная вязкость — 130 Дж/см2
- Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач
Химический состав наплавленного металла
- C: 0.10%
- Mn: 0.58%
- Si: 0.17%
- S: 0.025%
- P: 0.035%