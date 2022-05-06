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Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)
4.5
2
Найти аналог
Электроды
    Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)
    Арт. 720330138
    4.5
    2
    Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)
    Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)
    Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)
    Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)
      Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)
      Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)
      Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)
      Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)

      Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 720330138
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СпецЭлектрод
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3С
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрод МР-3С СпецЭлектрод СВ000011473 предназначен для сварки конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 450 МПа. Сварка проводится во всех пространственных положениях переменным и постоянным током любой полярности. Обеспечивает отличное качество сварных соединений в монтажных условиях, при сварке неповоротных стыков трубопровода, а так же при постановке прихваток. Сварочный электрод МР-3С допускает сварку влажного, ржавого и плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла.

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву — 480 МПа
        • Относительное удлинение — 25%
        • Предел текучести — 390 МПа
        • Ударная вязкость — 130 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: 0.10%
        • Mn: 0.58%
        • Si: 0.17%
        • S: 0.025%
        • P: 0.035%