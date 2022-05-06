Электроды Спецэлектрод МР-3С 3 мм (5 кг)

Электрод МР-3С СпецЭлектрод СВ000011473 предназначен для сварки конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением до 450 МПа. Сварка проводится во всех пространственных положениях переменным и постоянным током любой полярности. Обеспечивает отличное качество сварных соединений в монтажных условиях, при сварке неповоротных стыков трубопровода, а так же при постановке прихваток. Сварочный электрод МР-3С допускает сварку влажного, ржавого и плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла.

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву — 480 МПа

Относительное удлинение — 25%

Предел текучести — 390 МПа

Ударная вязкость — 130 Дж/см 2

Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла