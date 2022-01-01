Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C

Аппарат инверторного типа ТСС PRO MIG/MMA-250C для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), и ручной дуговой сварки (ММА).

Особенности:

• Для профессионального применения; • Сварка изделий из стали и её сплавов; • Работа от сети 380 В; • Сварка штучным электродом; • Сварка сплошной проволокой; • Выбор режима шов / заклепка; • Регулировка индуктивности; • Дисплей сварочного тока; • Дисплей рабочего напряжения; • Плавная регулировка скорости подачи проволоки; • Протяжка проволоки без подачи газа и напряжения; • Легкое перемещение на колесиках; • Встроенный подающий механизм, 2 ролика; • Защита от перегрузки; • Силовой выключатель; • Вес бухты проволоки 15/20 кг.

Комплектация:

• Инверторный сварочный аппарат; • Горелка 24KD в сборе, 3м; • Комплект ЗИП к горелке; • Ролик для проволоки 0,8/1,0 мм; • Кабель 3м/50мм с клеммой заземления 300А; • Кабель 3м/50мм с электрододержателем 300А; • Газовый шланг 3м; • Розетка 36 В; • Защитный кожух для бухты проволоки (в отдельной упаковке); • Руководство по эксплуатации; • Гарантийный талон.