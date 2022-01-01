Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
    Арт. tss_2181052
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
    Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C
      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C

      Сварочный инвертор ТСС PRO MIG/MMA-250C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. tss_2181052

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

      Похожие товары с Степень защиты

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Аппарат инверторного типа ТСС PRO MIG/MMA-250C для полуавтоматической сварки в среде защитного газа (MIG/MAG), и ручной дуговой сварки (ММА).

        Особенности:

        • Для профессионального применения;  • Сварка изделий из стали и её сплавов;  • Работа от сети 380 В;  • Сварка штучным электродом;  • Сварка сплошной проволокой; • Выбор режима шов / заклепка;  • Регулировка индуктивности;  • Дисплей сварочного тока;  • Дисплей рабочего напряжения;  • Плавная регулировка скорости подачи проволоки;  • Протяжка проволоки без подачи газа и напряжения; • Легкое перемещение на колесиках;  • Встроенный подающий механизм, 2 ролика;  • Защита от перегрузки;  • Силовой выключатель;  • Вес бухты проволоки 15/20 кг. 

        Комплектация:

        • Инверторный сварочный аппарат;  • Горелка 24KD в сборе, 3м;  • Комплект ЗИП к горелке;  • Ролик для проволоки 0,8/1,0 мм; • Кабель 3м/50мм с клеммой заземления 300А;  • Кабель 3м/50мм с электрододержателем 300А;  • Газовый шланг 3м;  • Розетка 36 В;  • Защитный кожух для бухты проволоки (в отдельной упаковке);  • Руководство по эксплуатации;  • Гарантийный талон. 