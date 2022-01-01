Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 (4 мм; 3 кг)
1 170 ₽
Электроды
    Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 (4 мм; 3 кг)
    Арт. О00000025330
    Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 (4 мм; 3 кг)
    Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 (4 мм; 3 кг)
    Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 (4 мм; 3 кг)
      Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 (4 мм; 3 кг)
      Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 (4 мм; 3 кг)
      Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 (4 мм; 3 кг)

      Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 (4 мм; 3 кг)

      1 170 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025330

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3
      Все характеристики
      1 170 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 предназначен для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей. Сварка проводится во всех пространственных положениях постоянным током прямой или обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В.

        Преимущества

        • Легкое зажигание сварочной электрической дуги и обеспечение последующего ее устойчивого горения
        • Позволяют легко формировать шов
        • Низкое разбрызгивание металла
        • Шлаковая корка хорошо отделяется от шва
        • Простое повторное зажигание
        • Высокая производительность и качество сварки
        • Обмазка не сыпется при сгибании электродов дугой
        • Работа с влажной поверхностью

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву — 450 МПа
        • Относительное удлинение — 18%
        • Ударная вязкость — 78 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач