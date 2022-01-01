Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 (4 мм; 3 кг)
Арт. О00000025330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Латвия
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Тип
|Э46
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Марка электрода
|МР-3
Электрод МР-3 Ресанта 71/6/25 предназначен для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей. Сварка проводится во всех пространственных положениях постоянным током прямой или обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В.
Преимущества
- Легкое зажигание сварочной электрической дуги и обеспечение последующего ее устойчивого горения
- Позволяют легко формировать шов
- Низкое разбрызгивание металла
- Шлаковая корка хорошо отделяется от шва
- Простое повторное зажигание
- Высокая производительность и качество сварки
- Обмазка не сыпется при сгибании электродов дугой
- Работа с влажной поверхностью
Параметры
- Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
- Временное сопротивление разрыву — 450 МПа
- Относительное удлинение — 18%
- Ударная вязкость — 78 Дж/см2
- Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач