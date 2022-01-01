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Электрод МР-3 Ресанта 71/6/24 (4 мм; 1 кг)
380 ₽
Электроды
    Электрод МР-3 Ресанта 71/6/24 (4 мм; 1 кг)
    Арт. Ю00000020699
    Электрод МР-3 Ресанта 71/6/24 (4 мм; 1 кг)
    Электрод МР-3 Ресанта 71/6/24 (4 мм; 1 кг)
      Электрод МР-3 Ресанта 71/6/24 (4 мм; 1 кг)
      Электрод МР-3 Ресанта 71/6/24 (4 мм; 1 кг)

      Электрод МР-3 Ресанта 71/6/24 (4 мм; 1 кг)

      380 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020699

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип
      		Э46
      Марка электрода
      		МР-3
      Все характеристики
      380 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Электрод МР-3 Ресанта 71/6/24 предназначен для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей. Сварка проводится во всех пространственных положениях постоянным током прямой или обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В.

        Преимущества

        • Легкое зажигание сварочной электрической дуги и обеспечение последующего ее устойчивого горения
        • Позволяют легко формировать шов
        • Низкое разбрызгивание металла
        • Шлаковая корка хорошо отделяется от шва
        • Простое повторное зажигание
        • Высокая производительность и качество сварки
        • Обмазка не сыпется при сгибании электродов дугой
        • Работа с влажной поверхностью

        Параметры

        • Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг
        • Временное сопротивление разрыву — 450 МПа
        • Относительное удлинение — 18%
        • Ударная вязкость — 78 Дж/см2
        • Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач

        Химический состав наплавленного металла

        • C: <0.12%
        • Mn: 0.5-0.8%
        • Si: 0.07-0.2%
        • S: <0.04%
        • P: <0.045%