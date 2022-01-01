Электрод МР-3 Ресанта 71/6/24 (4 мм; 1 кг)

Электрод МР-3 Ресанта 71/6/24 предназначен для ручной дуговой сварки рядовых и ответственных конструкций из углеродистых сталей. Сварка проводится во всех пространственных положениях постоянным током прямой или обратной полярности и переменным током от источников питания с напряжением холостого хода (50±5) В.

Преимущества

Легкое зажигание сварочной электрической дуги и обеспечение последующего ее устойчивого горения

Позволяют легко формировать шов

Низкое разбрызгивание металла

Шлаковая корка хорошо отделяется от шва

Простое повторное зажигание

Высокая производительность и качество сварки

Обмазка не сыпется при сгибании электродов дугой

Работа с влажной поверхностью

Параметры

Расход электродов на 1 кг наплавленного металла — 1.7 кг

Временное сопротивление разрыву — 450 МПа

Относительное удлинение — 18%

Ударная вязкость — 78 Дж/см2

Коэффициент наплавки — 8.5 г/Ач

Химический состав наплавленного металла