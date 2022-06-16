Электрод Ресанта (для ИПР-40К)

Преимущества

Электрод изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения

Длительный срок эксплуатации

Электрод Ресанта 71/6/8 является сменным элементом для плазменных горелок. Предназначен для ионизации газа и формирования плазменной струи под действием электромагнитных сил.