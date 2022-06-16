Электрод Ресанта (для ИПР-40К)
Арт. О00000013651
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Латвия
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Количество, шт
|1
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Вес, кг
|0.4
- Электрод Ресанта 71/6/8 является сменным элементом для плазменных горелок. Предназначен для ионизации газа и формирования плазменной струи под действием электромагнитных сил.
Преимущества
- Электрод изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения
- Длительный срок эксплуатации