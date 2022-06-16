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Электрод Ресанта (для ИПР-40К)
5.0
2
Найти аналог
Электроды
    Электрод Ресанта (для ИПР-40К)
    Арт. О00000013651
    5.0
    2
    Электрод Ресанта (для ИПР-40К)

      Электрод Ресанта (для ИПР-40К)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013651
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Количество, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрод Ресанта 71/6/8 является сменным элементом для плазменных горелок. Предназначен для ионизации газа и формирования плазменной струи под действием электромагнитных сил.

        Преимущества

        • Электрод изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения
        • Длительный срок эксплуатации