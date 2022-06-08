Преимущества

Катод состоит из двух частей: вставка и корпус

Корпус обеспечивает отвод тепла



Посадочная резьба, мм - М11х1.25



Катод Сварог (CS 101-141) IVB0606 00000087555 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS 101, TECH CSA 101, TECH CS 141 и TECH CSA 141, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используется для широкого спектра работ с хорошей доступностью к месту реза.