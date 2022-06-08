Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Катод Сварог (CS 101-141) IVB0606 00000087555
4.5
2
170 ₽
Катоды
    Катод Сварог (CS 101-141) IVB0606 00000087555
    Арт. X131107185
    4.5
    2
    Катод Сварог (CS 101-141) IVB0606 00000087555

      Катод Сварог (CS 101-141) IVB0606 00000087555

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107185
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		катод
      Материал
      		медь
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Катод Сварог (CS 101-141) IVB0606 00000087555 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS 101, TECH CSA 101, TECH CS 141 и TECH CSA 141, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используется для широкого спектра работ с хорошей доступностью к месту реза.

        Преимущества

        • Катод состоит из двух частей: вставка и корпус
        • Корпус обеспечивает отвод тепла
        • Посадочная резьба, мм - М11х1.25