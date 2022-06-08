Катод Сварог (CS 101-141) IVB0606 00000087555
Арт. X131107185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|катод
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Материал
|медь
- Катод Сварог (CS 101-141) IVB0606 00000087555 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS 101, TECH CSA 101, TECH CS 141 и TECH CSA 141, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используется для широкого спектра работ с хорошей доступностью к месту реза.
Преимущества
- Катод состоит из двух частей: вставка и корпус
- Корпус обеспечивает отвод тепла
- Посадочная резьба, мм - М11х1.25