Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В

Преимущества

Низкое энергопотребление

Качественное исполнение

Подходит для передвижных условий с относительной влажностью окружающего воздуха не более 80%

Небольшой вес

Долгий срок службы

Электропечь 220В, 400C, загрузка 10 кг КЕДР ЭП-10 8007888 предназначается для сушки и прокалки сварочных электродов. Устройство используется в местах проведения масштабных сварочных работ. Внутреннего объем камеры позволяет вмещать 10 кг расходных материалов. Транспортировочная рукоять обеспечивает удобство перемещения печи.