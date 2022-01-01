Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В
Арт. О00000026164
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, Вт
|700
|
Макс. температура, °С
|400
- Электропечь 220В, 400C, загрузка 10 кг КЕДР ЭП-10 8007888 предназначается для сушки и прокалки сварочных электродов. Устройство используется в местах проведения масштабных сварочных работ. Внутреннего объем камеры позволяет вмещать 10 кг расходных материалов. Транспортировочная рукоять обеспечивает удобство перемещения печи.
Преимущества
- Низкое энергопотребление
- Качественное исполнение
- Подходит для передвижных условий с относительной влажностью окружающего воздуха не более 80%
- Небольшой вес
- Долгий срок службы