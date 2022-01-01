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Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В
Найти аналог
Печи для сушки электродов
    Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В
    Арт. О00000026164
    Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В
    Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В
    Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В
      Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В
      Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В
      Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В

      Электрическая печь Кедр ЭП-10 8007888, 220В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026164

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, Вт
      		700
      Макс. температура, °С
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электропечь 220В, 400C, загрузка 10 кг КЕДР ЭП-10 8007888 предназначается для сушки и прокалки сварочных электродов. Устройство используется в местах проведения масштабных сварочных работ. Внутреннего объем камеры позволяет вмещать 10 кг расходных материалов. Транспортировочная рукоять обеспечивает удобство перемещения печи.

        Преимущества

        • Низкое энергопотребление
        • Качественное исполнение 
        • Подходит для передвижных условий с относительной влажностью окружающего воздуха не более 80%
        • Небольшой вес
        • Долгий срок службы