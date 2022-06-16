Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1
Арт. О00000013645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Управление горелкой
|кнопочное
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Тип разъема
|без разъема
- Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1 - предназначена для использования в комплекте с сварочным инвенторным аппаратом Ресанта САИ-230-АД. При работе с горелкой рекомендуется следовать инструкции производителя. Длина кабеля горелки 2 метра.
Преимущества
- Применяется для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом