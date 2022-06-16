Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1 - предназначена для использования в комплекте с сварочным инвенторным аппаратом Ресанта САИ-230-АД. При работе с горелкой рекомендуется следовать инструкции производителя. Длина кабеля горелки 2 метра.

Преимущества