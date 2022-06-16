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Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1
5.0
2
Найти аналог
Горелки для аргонно-дуговой сварки
    Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1
    Арт. О00000013645
    5.0
    2
    Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1
    Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1
    Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1
    Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1
      Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1
      Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1
      Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1
      Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1

      Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013645
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Управление горелкой
      		кнопочное
      Тип разъема
      		без разъема
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Горелка газовая для САИ-230-АД Ресанта 71/6/1 - предназначена для использования в комплекте с сварочным инвенторным аппаратом Ресанта САИ-230-АД. При работе с горелкой рекомендуется следовать инструкции производителя. Длина кабеля горелки 2 метра.

        Преимущества

        •  Применяется для ручной сварки методом TIG неплавящимся вольфрамовым электродом