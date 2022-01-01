Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
Арт. О00000037993
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость аккумулятора, Ач
|8
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Напряжение аккумулятора, В
|12 В
- Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей. Оснащен аккумулятором 12В и сетевым адаптером, который обеспечивает ускоренную зарядку. Вольтметр показывает уровень заряда аккумулятора. Регулируемые ремни обеспечивают удобство перемещения опрыскивателя. Объем бака для распыляемого вещества составляет 16 л.
Преимущества
- Регулируемые ремни для удобной переноски ОР-16АТ
- Объем бака - 16 литров
- Благодаря широкой горловине бак легко заполнить жидкостью
- При изготовлении опрыскивателя использовались материалы, устойчивые к агрессивным веществам
- Длина телескопической штанги регулируется от 650 до 970 мм
- Удобная кнопка включения и розетка с защитной крышкой
- Вольтметр на передней панели для контроля уровня зарядки аккумулятора
- Сетчатый фильтр защищает от засорения распылителя