Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л

Преимущества

Регулируемые ремни для удобной переноски ОР-16АТ

Объем бака - 16 литров

Благодаря широкой горловине бак легко заполнить жидкостью

При изготовлении опрыскивателя использовались материалы, устойчивые к агрессивным веществам

Длина телескопической штанги регулируется от 650 до 970 мм

Удобная кнопка включения и розетка с защитной крышкой

Вольтметр на передней панели для контроля уровня зарядки аккумулятора

Сетчатый фильтр защищает от засорения распылителя

Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей. Оснащен аккумулятором 12В и сетевым адаптером, который обеспечивает ускоренную зарядку. Вольтметр показывает уровень заряда аккумулятора. Регулируемые ремни обеспечивают удобство перемещения опрыскивателя. Объем бака для распыляемого вещества составляет 16 л.