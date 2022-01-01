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Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
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Аккумуляторные опрыскиватели
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
    Арт. О00000037993
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
    Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л
      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л

      Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ, 16 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000037993

      Характеристики

      Производитель
      		Union
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		8
      Напряжение аккумулятора, В
      		12 В
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный опрыскиватель Union ОР-16АТ используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей. Оснащен аккумулятором 12В и сетевым адаптером, который обеспечивает ускоренную зарядку. Вольтметр показывает уровень заряда аккумулятора. Регулируемые ремни обеспечивают удобство перемещения опрыскивателя. Объем бака для распыляемого вещества составляет 16 л.

        Преимущества

        • Регулируемые ремни для удобной переноски ОР-16АТ
        • Объем бака - 16 литров
        • Благодаря широкой горловине бак легко заполнить жидкостью
        • При изготовлении опрыскивателя использовались материалы, устойчивые к агрессивным веществам
        • Длина телескопической штанги регулируется от 650 до 970 мм
        • Удобная кнопка включения и розетка с защитной крышкой
        • Вольтметр на передней панели для контроля уровня зарядки аккумулятора
        • Сетчатый фильтр защищает от засорения распылителя