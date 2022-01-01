Опрыскиватель садовый Greenworks GSP1250K4 24В 5103507UB в комплекте АКБ и ЗУ

Преимущества

Насос мембранного типа

Работа от 24V аккумулятора, который совместим с другими устройствами из линейки 24V

Небольшой вес

4 насадки-форсунки: конус, двойной конус, плоская форсунка, лейка

Экологичность

Низкий уровень шума (78 дБ)

Эргономичная конструкция

Удлинитель 72 см

Рукоятка удлинителя изготовлена из стекловолокна

Емкость аккумулятора 4 Ач

Тип аккумулятора Li-Ion





Садовый опрыскиватель GreenWorks 24В 5103507 использоваться для равномерного распыления химикатов или бережного орошения растений. Модель оснащена ремнями и закрепляется на спине как рюкзак, что обеспечивает удобство ношения. Опрыскиватель не нуждается в обслуживании и подготовке масло-бензиновой смеси, благодаря чему им легко и просто пользоваться