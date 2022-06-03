Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 6/12

Преимущества

Используется в садоводстве для равномерного орошения растений с применением удобрений и химикатов, а также в быту для дезинфекции

Энергоемкий аккумулятор не требует постоянного источника питания, позволяя использовать прибор в местах с отсутствием электричества



Мощный насос и регулятор скорости подачи жидкости расширяют применяемость опрыскивателя, а вместительный бак позволяет распылять значительный объем жидкости



Снащен распылительной штангой с регулировкой длины для комфортного использования на высоте и в труднодоступных местах



Ремень для переноски на плечах обеспечивают комфортную работу в течение долгого времени, а широкая рукоятка в верхней части делает переноску опрыскивателя более удобной



Имеет специальный герметичный отсек, который позволяет всегда хранить аксессуары под рукой



Опрыскиватель растений Kolner KCSG 6/12 используется для распыления удобрений и жидких средств, для борьбы с вредителями и защиты растений.