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Резьбовой штуцер Gardena 18200-2900000 (21 мм, G1/2")
5.0
3
248 ₽
Адаптеры для внешней резьбы
    Резьбовой штуцер Gardena 18200-2900000 (21 мм, G1/2")
    Арт. X19031850299
    5.0
    3
    Резьбовой штуцер Gardena 18200-2900000 (21 мм, G1/2")
    Резьбовой штуцер Gardena 18200-2900000 (21 мм, G1/2")
    Резьбовой штуцер Gardena 18200-2900000 (21 мм, G1/2")
      Резьбовой штуцер Gardena 18200-2900000 (21 мм, G1/2")
      Резьбовой штуцер Gardena 18200-2900000 (21 мм, G1/2")
      Резьбовой штуцер Gardena 18200-2900000 (21 мм, G1/2")

      Резьбовой штуцер Gardena 18200-2900000 (21 мм, G1/2")

      248 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850299
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		адаптер с внутренней резьбой
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      248 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер резьбовой Gardena 18200-29.000.00 - соединительный элемент для системы полива. Используется совместно с резьбовыми кранами. Штуцер подходит для кранов диаметром 16.7 мм (G 3/8) и с резьбой 21 мм (G 1/2). При помощи штуцера можно быстро и без использования инструмента подсоединить к крану шланг.

        Преимущества

        • Предназначен для соединения с резьбовыми кранами
        • Легко устанавливается
        • Не требует использования инструментов