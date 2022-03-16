Резьбовой штуцер Gardena 18200-2900000 (21 мм, G1/2")

Преимущества

Предназначен для соединения с резьбовыми кранами

Легко устанавливается

Не требует использования инструментов

Штуцер резьбовой Gardena 18200-29.000.00 - соединительный элемент для системы полива. Используется совместно с резьбовыми кранами. Штуцер подходит для кранов диаметром 16.7 мм (G 3/8) и с резьбой 21 мм (G 1/2). При помощи штуцера можно быстро и без использования инструмента подсоединить к крану шланг.