Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")
Арт. X19031850259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|адаптер с внутренней резьбой
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Наличие резьбы
|Да
- Штуцер «Профи» Maxi-Flow Gardena 02801-20.000.00 является частью системы GARDENA Maxi-Flow и предназначен для присоединения шланга с коннектором Maxi-Flow к водопроводному крану с помощью внутренней резьбы G3/4". Легко навинчивается на кран без использования дополнительного инструмента. Изготовлен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.