Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")

Штуцер «Профи» Maxi-Flow Gardena 02801-20.000.00 является частью системы GARDENA Maxi-Flow и предназначен для присоединения шланга с коннектором Maxi-Flow к водопроводному крану с помощью внутренней резьбы G3/4". Легко навинчивается на кран без использования дополнительного инструмента. Изготовлен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.