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Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")
4.5
2
Найти аналог
Адаптеры для внешней резьбы
    Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")
    Арт. X19031850259
    4.5
    2
    Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")
    Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")
    Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")
      Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")
      Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")
      Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")

      Штуцер Gardena Профи 02801-20.000.00 (3/4")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850259
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		адаптер с внутренней резьбой
      Наличие резьбы
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штуцер «Профи» Maxi-Flow Gardena 02801-20.000.00 является частью системы GARDENA Maxi-Flow и предназначен для присоединения шланга с коннектором Maxi-Flow к водопроводному крану с помощью внутренней резьбы G3/4". Легко навинчивается на кран без использования дополнительного инструмента. Изготовлен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.