Круговые дождеватели
Найдено: 11 товаров
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- 323 ₽6 м2Тип: круговойПлощадь полива: 6 м²Вид: подставка
- 340 ₽Тип: круговойВид: подставка
- 188 ₽Тип: круговойВид: пика
- 150 ₽70 м2Тип: круговойПлощадь полива: 70 м²Вид: пика
- Нет в наличии50 м2Тип: круговойДальность полива: 8 мПлощадь полива: 50 м²Вид: подставкаДальность полива 8 м
- Нет в наличии450 м2Тип: круговойДальность полива: 12 мПлощадь полива: 450 м²Вид: пика
- Нет в наличии310 м2Тип: круговойДальность полива: 20 мПлощадь полива: 310 м²Вид: подставкаДальность полива 20 м
- Нет в наличии180 м2Тип: круговойДальность полива: 7.5 мПлощадь полива: 180 м²Вид: подставкаДальность полива 7.5 м
- Нет в наличии150 м2Тип: круговойДальность полива: 7 мПлощадь полива: 150 м²Вид: пикаДальность полива 7 м
- Нет в наличииТип: круговойВид: подставка
- Нет в наличии58 м2Тип: круговойДальность полива: 4.3 мПлощадь полива: 58 м²Вид: подставкаДальность полива 4.3 м
Круговые дождеватели в интернет-магазине «Бигам» по цене от 58 рублей до 3 635 рублей. В наличии более 23 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.