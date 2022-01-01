Распылитель вращающийся пластиковый USP 77355 , на подставке

Преимущества

На подставке

3 сопла

Площадь полива регулируется поворотом сопел

Два соединительных гнезда распылителя обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей

Материал: ABS пластик

Вращающийся пластиковый распылитель применяется для стационарного орошения насаждений на садовом и дачном участке.