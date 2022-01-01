Распылитель вращающийся пластиковый USP 77355 , на подставке
Арт. О00000034759
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип дождевателя
|круговой
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Установка
|подставка
- Вращающийся пластиковый распылитель применяется для стационарного орошения насаждений на садовом и дачном участке.
Преимущества
- На подставке
- 3 сопла
- Площадь полива регулируется поворотом сопел
- Два соединительных гнезда распылителя обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей
- Материал: ABS пластик