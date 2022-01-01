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Распылитель вращающийся пластиковый USP 77355 , на подставке
340 ₽
Дождеватели
    Распылитель вращающийся пластиковый USP 77355 , на подставке
    Арт. О00000034759
    Распылитель вращающийся пластиковый USP 77355 , на подставке

      Распылитель вращающийся пластиковый USP 77355 , на подставке

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034759

      Характеристики

      Производитель
      		USP
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип дождевателя
      		круговой
      Установка
      		подставка
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вращающийся пластиковый распылитель применяется для стационарного орошения насаждений на садовом и дачном участке.

        Преимущества

        • На подставке
        • 3 сопла
        • Площадь полива регулируется поворотом сопел
        • Два соединительных гнезда распылителя обеспечивают его использование в цепи из нескольких распылителей
        • Материал: ABS пластик