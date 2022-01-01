Импульсные разбрызгиватели и дождеватели
Найдено: 4 товара
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- 392 ₽450 м2Тип: импульсныйДальность полива: 12 мПлощадь полива: 450 м²Вид: пика
- 890 ₽Тип: импульсныйВид: пикаДальность полива 24 м
- Нет в наличии490 м2Тип: импульсныйДальность полива: 12.5 мПлощадь полива: 490 м²Вид: пикаДальность полива 12.5 м
- Нет в наличииТип: импульсныйДальность полива: 11 мВид: пикаДальность полива 11 м
Импульсные разбрызгиватели и дождеватели в интернет-магазине «Бигам» по цене от 162 рубля до 2 762 рубля. В наличии более 8 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.