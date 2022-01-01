Фильтр 1

Дождеватель - применяется для полива огорода, сада и газона. В отличие от ручного метода полива растений, данный вариант представляет реализацию автоматизированной и значительно более эффективной системы орошения. Некоторые роторные дождеватели, как и другие, могут объединяться между собой в общую полноценную поливочную систему, благодаря чему у вас появляется возможность обслуживать садовый участок большой площади. Данный вид разбрызгивателей стоит приобретать для огорода и ухода за большим участком без значительных затрат труда и времени.