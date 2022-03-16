Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00
5.0
2
Найти аналог
Дождеватели
    Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00
    Арт. X19031850200
    5.0
    2
    Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00
    Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00
    Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00
      Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00
      Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00
      Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00

      Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850200
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Тип дождевателя
      		импульсный
      Макс. дальность полива, м
      		12.5
      Макс. площадь полива, м2
      		490
      Установка
      		пика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00 - аппарат для полива приусадебного участка или газона. Площадь орошенного участка варьируется от 75 до 490 м². Возможна установка цепи из нескольких соединенных дождевателей для охвата большей территории (для этого необходимо заменить заглушку на штуцер).

        Преимущества:

        • Колышек импульсного дождевателя Gardena Comfort 08141-20.000.00 выполнен из пластика и не подвержен коррозии;
        • Возможно соединение нескольких дождевателей для получения большей площади обработки.