Преимущества:

Колышек импульсного дождевателя Gardena Comfort 08141-20.000.00 выполнен из пластика и не подвержен коррозии;

Возможно соединение нескольких дождевателей для получения большей площади обработки.

Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00 - аппарат для полива приусадебного участка или газона. Площадь орошенного участка варьируется от 75 до 490 м². Возможна установка цепи из нескольких соединенных дождевателей для охвата большей территории (для этого необходимо заменить заглушку на штуцер).