Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00
Арт. X19031850200
Характеристики
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Производитель
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Тип дождевателя
|импульсный
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Макс. дальность полива, м
|12.5
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Макс. площадь полива, м2
|490
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Установка
|пика
- Импульсный дождеватель Gardena Comfort 08141-20.000.00 - аппарат для полива приусадебного участка или газона. Площадь орошенного участка варьируется от 75 до 490 м². Возможна установка цепи из нескольких соединенных дождевателей для охвата большей территории (для этого необходимо заменить заглушку на штуцер).
Преимущества:
- Колышек импульсного дождевателя Gardena Comfort 08141-20.000.00 выполнен из пластика и не подвержен коррозии;
- Возможно соединение нескольких дождевателей для получения большей площади обработки.