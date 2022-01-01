Осциллирующие дождеватели и распылители
Найдено: 6 товаров
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- 3 350 ₽250 м2Тип: осциллирующийДальность полива: 18 мПлощадь полива: 250 м²
- Нет в наличии320 м2Тип: осциллирующийДальность полива: 20 мПлощадь полива: 320 м²Вид: штанга
- Нет в наличии220 м2Тип: осциллирующийДальность полива: 17 мПлощадь полива: 220 м²Вид: штангаДальность полива 17 м
- Нет в наличии350 м2Тип: осциллирующийДальность полива: 21 мПлощадь полива: 350 м²Вид: подставка
- Нет в наличии250 м2Тип: осциллирующийДальность полива: 18 мПлощадь полива: 250 м²Вид: штанга
- Нет в наличииТип: осциллирующийВид: подставка
Осциллирующие дождеватели и распылители в интернет-магазине «Бигам» по цене от 369 рублей до 2 299 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.