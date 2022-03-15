Дождеватель Gardena Polo Classic 220 02082-29.000.00

Дождеватель Polo Classic 220 Gardena 02082-29.000.00 предназначен для организации системы полива газона, либо садовых грядок или клумб. Аппарат выполнен из качественных материалов для сохранения длительного срока службы: мелкоячеистый фильтр изготовлен из нержавеющей стали, составляющие имеют защиту от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и повреждений. Многоступенчатый турбомеханизм обеспечивает равномерный полив без образования луж. Площадь орошаемой поверхности легко и плавно регулируется. Орошение осуществляется через калиброванные сопла, расположенные на дождевателе. На входе установлен сетчатый фильтр для предотвращения засорения агрегата.