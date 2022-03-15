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Дождеватель Gardena Polo Classic 220 02082-29.000.00
5.0
2
Найти аналог
Дождеватели
    Дождеватель Gardena Polo Classic 220 02082-29.000.00
    Арт. X19031850209
    5.0
    2
    Дождеватель Gardena Polo Classic 220 02082-29.000.00

      Дождеватель Gardena Polo Classic 220 02082-29.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип дождевателя
      		осциллирующий
      Макс. дальность полива, м
      		17
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дождеватель Polo Classic 220 Gardena 02082-29.000.00 предназначен для организации системы полива газона, либо садовых грядок или клумб. Аппарат выполнен из качественных материалов для сохранения длительного срока службы: мелкоячеистый фильтр изготовлен из нержавеющей стали, составляющие имеют защиту от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и повреждений. Многоступенчатый турбомеханизм обеспечивает равномерный полив без образования луж. Площадь орошаемой поверхности легко и плавно регулируется. Орошение осуществляется через калиброванные сопла, расположенные на дождевателе. На входе установлен сетчатый фильтр для предотвращения засорения агрегата.