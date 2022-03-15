Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00 - дождеватель с вращающимися соплами для простого полива участков с малой и большой площадью. Дальность полива можно регулировать, изменяя напор воды. Обеспечивает равномерный полив без образования луж. Дождеватель устанавливается при помощи двух металлических колышков, которые надежно фиксируют оснастку. Удобен для использования на наклонных и неровных поверхностях.