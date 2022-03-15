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Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
5.0
2
Найти аналог
Дождеватели
    Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
    Арт. X19031850198
    5.0
    2
    Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
    Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
    Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
    Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
    Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
      Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
      Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
      Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
      Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00
      Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00

      Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850198
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип дождевателя
      		круговой
      Макс. дальность полива, м
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дождеватель круговой Gardena Mambo Comfort 02062-20.000.00 - дождеватель с вращающимися соплами для простого полива участков с малой и большой площадью. Дальность полива можно регулировать, изменяя напор воды. Обеспечивает равномерный полив без образования луж. Дождеватель устанавливается при помощи двух металлических колышков, которые надежно фиксируют оснастку. Удобен для использования на наклонных и неровных поверхностях.