Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
Арт. Ю00000011875
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество режимов регулировки
|5
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Регулятор глубины обработки
|нет
- Электрический скарификатор-аэратор Зубр МАСТЕР ЗСЭ-32-100036 предназначен для ежедневной сезонной эксплуатации на приусадебных участках.
5 ступеней глубины обработки. Модель имеет ступенчатую центральную регулировку глубины (при аэрации: 1...13 мм, при скарификации: -9...3 мм).
2 в 1. В комплект входят два режущих инструмента: вал ножевой и вал штифтовый, которые позволяют вычистить газонный мусор и разрыхлить почву. Сменные валы с их легкой заменой позволяют быстро перейти от одного вида работы к другому.
Безопасность. Тормоз двигателя останавливает вращение вала при отключении питания. Также при потере контроля над изделием рабочий вал и двигатель останавливаются
Преимущества
- 2 в 1: аэратор и скарификатор
- Высокий ресурс
- Точечная обработка
- Мощный электродвигатель (1000 Вт)
- Центральная регулировка глубины обработки, 5 уровней
- Тихая работа
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Органы управления выведены на рукоятку
- Простая смена валиков
- Зубчатый ремень и алюминиевые шестерни для надежной эксплуатации
- Безопасность
- Облегченные колеса большого диаметра
- Частота вращения шпинделя: 4000 об/мин