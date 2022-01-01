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Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
12 190 ₽
12 640 ₽
Скарификаторы
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Арт. Ю00000011875
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
    Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт
      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт

      Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт

      • -450 ₽
      12 190 ₽
      12 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000011875

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество режимов регулировки
      		5
      Регулятор глубины обработки
      		нет
      Все характеристики
      • -450 ₽
      12 190 ₽
      12 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический скарификатор-аэратор Зубр МАСТЕР ЗСЭ-32-100036 предназначен для ежедневной сезонной эксплуатации на приусадебных участках.
        5 ступеней глубины обработки. Модель имеет ступенчатую центральную регулировку глубины (при аэрации: 1...13 мм, при скарификации: -9...3 мм).
        2 в 1. В комплект входят два режущих инструмента: вал ножевой и вал штифтовый, которые позволяют вычистить газонный мусор и разрыхлить почву. Сменные валы с их легкой заменой позволяют быстро перейти от одного вида работы к другому.
        Безопасность. Тормоз двигателя останавливает вращение вала при отключении питания. Также при потере контроля над изделием рабочий вал и двигатель останавливаются

        Преимущества

        • 2 в 1: аэратор и скарификатор
        • Высокий ресурс
        • Точечная обработка
        • Мощный электродвигатель (1000 Вт)
        • Центральная регулировка глубины обработки, 5 уровней
        • Тихая работа
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Органы управления выведены на рукоятку
        • Простая смена валиков
        • Зубчатый ремень и алюминиевые шестерни для надежной эксплуатации
        • Безопасность
        • Облегченные колеса большого диаметра
        • Частота вращения шпинделя: 4000 об/мин