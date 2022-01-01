Электрический аэратор-скарификатор газонный Зубр ЗСЭ-32-1000, 1600 Вт

Преимущества

2 в 1: аэратор и скарификатор

Высокий ресурс

Точечная обработка

Мощный электродвигатель (1000 Вт)

Центральная регулировка глубины обработки, 5 уровней

Тихая работа

Отсутствие токсичных выхлопов

Органы управления выведены на рукоятку

Простая смена валиков

Зубчатый ремень и алюминиевые шестерни для надежной эксплуатации

Безопасность

Облегченные колеса большого диаметра

Частота вращения шпинделя: 4000 об/мин

Электрический скарификатор-аэратор Зубр МАСТЕР ЗСЭ-32-100036 предназначен для ежедневной сезонной эксплуатации на приусадебных участках.5 ступеней глубины обработки. Модель имеет ступенчатую центральную регулировку глубины (при аэрации: 1...13 мм, при скарификации: -9...3 мм).2 в 1. В комплект входят два режущих инструмента: вал ножевой и вал штифтовый, которые позволяют вычистить газонный мусор и разрыхлить почву. Сменные валы с их легкой заменой позволяют быстро перейти от одного вида работы к другому.Безопасность. Тормоз двигателя останавливает вращение вала при отключении питания. Также при потере контроля над изделием рабочий вал и двигатель останавливаются