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Сеялка ручная барабашка 12210
110 ₽
Сеялки ручные
    Сеялка ручная барабашка 12210
    Арт. О00000028434
    Сеялка ручная барабашка 12210

      Сеялка ручная барабашка 12210

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028434

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		Ручной разбрасыватель
      Количество отверстий, шт
      		9
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сеялка для ручной посадки семян предназначена для быстрого и качественного внесения семян в почву грядок при выполнении посевных работ. Конструкция сеялки позволяет производить посадку семян различной величины (морковь, петрушка, горох) с определенным интервалом, что исключает последующие прореживания и экономит посевной материал. Качество посева зависит от количества засыпанного посевного материала, а также от свойств почвы. Диаметр сеялки - 125мм, диаметр резьбовой тулейки - 20мм

        Преимущества

        • Диаметр сеялки - 125мм
        • Диаметр резьбовой тулейки - 20мм