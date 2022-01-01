Сеялка ручная барабашка 12210
Арт. О00000028434
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|Ручной разбрасыватель
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Количество отверстий, шт
|9
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- Сеялка для ручной посадки семян предназначена для быстрого и качественного внесения семян в почву грядок при выполнении посевных работ. Конструкция сеялки позволяет производить посадку семян различной величины (морковь, петрушка, горох) с определенным интервалом, что исключает последующие прореживания и экономит посевной материал. Качество посева зависит от количества засыпанного посевного материала, а также от свойств почвы. Диаметр сеялки - 125мм, диаметр резьбовой тулейки - 20мм
Преимущества
- Диаметр сеялки - 125мм
- Диаметр резьбовой тулейки - 20мм