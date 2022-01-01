Сеялка ручная барабашка 12210

Преимущества

Диаметр сеялки - 125мм

Диаметр резьбовой тулейки - 20мм

Сеялка для ручной посадки семян предназначена для быстрого и качественного внесения семян в почву грядок при выполнении посевных работ. Конструкция сеялки позволяет производить посадку семян различной величины (морковь, петрушка, горох) с определенным интервалом, что исключает последующие прореживания и экономит посевной материал. Качество посева зависит от количества засыпанного посевного материала, а также от свойств почвы. Диаметр сеялки - 125мм, диаметр резьбовой тулейки - 20мм