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Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
5.0
2
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
    Арт. X186129186
    5.0
    2
    Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
    Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
    Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
    Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
    Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
      Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
      Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
      Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
      Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000
      Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000

      Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129186
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		603х402х501
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Скарификатор Bosch ALR 900 – незаменимый садовый инструмент для тех, кто непременно хочет довести свой газон до идеального состояния. Этот легкий, но мощный инструмент быстро и качественно очистит газон от засохшей травы и прочего мусора, препятствующего поступлению в почву воды и кислорода.

        Преимущества

        • Высокая производительность: комбинация высокооборотистого двигателя мощностью 900 Вт и системы «Jet-Collect» обеспечивает быструю и эффективную аэрацию газона без забивания инструмента
        • Эффективность: уникальная система «Jet-Collect» с зубцами из высококачественной пружинной стали и специальными вентиляционными каналами гарантирует быстрое и тщательное удаление мха и сухой травы
        • Практичность: большой 50-литровый травосборник для длительной работы. Занимает минимум места благодаря откидным ручкам и складному травосборнику – всего 40 см в высоту
        • Компактное хранение. Складная ручка, складной травосборник
        • Большой 50-литровый травосборник для длительной работы
        • Система «Jet-Collect». Инновационный валик с зубцами из пружинной стали и входными вентиляционными отверстиями быстро и основательно устранит мох и сухую траву