Электрический скарификатор Bosch ALR 900 0.600.88A.000

Преимущества

Высокая производительность: комбинация высокооборотистого двигателя мощностью 900 Вт и системы «Jet-Collect» обеспечивает быструю и эффективную аэрацию газона без забивания инструмента

Эффективность: уникальная система «Jet-Collect» с зубцами из высококачественной пружинной стали и специальными вентиляционными каналами гарантирует быстрое и тщательное удаление мха и сухой травы

Практичность: большой 50-литровый травосборник для длительной работы. Занимает минимум места благодаря откидным ручкам и складному травосборнику – всего 40 см в высоту

Компактное хранение. Складная ручка, складной травосборник

Большой 50-литровый травосборник для длительной работы

Система «Jet-Collect». Инновационный валик с зубцами из пружинной стали и входными вентиляционными отверстиями быстро и основательно устранит мох и сухую траву

Скарификатор Bosch ALR 900 – незаменимый садовый инструмент для тех, кто непременно хочет довести свой газон до идеального состояния. Этот легкий, но мощный инструмент быстро и качественно очистит газон от засохшей травы и прочего мусора, препятствующего поступлению в почву воды и кислорода.