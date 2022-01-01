Бензиновый аэратор Aero 55H

Преимущества

Бензиновый двигатель Honda GX160 имеет одно из лучших сочетаний мощность-объем и износостойкую конструкцию с технологией OHV, которая позволяет обеспечить надежность, долговечность, экономичность и низкий уровень шума. Мотор характеризуется самым низким расходом топлива в своей категории и соответствует строгим требованиям по уровню выхлопов

Рабочий вал с 30 полыми шипами из высококачественной стали. Износостойкие зубцы погружаются в почву на глубину 7 см, достаточную для улучшения водо- и воздухообмена в корневой системе

Ременно-цепной привод с зубчатой передачей в масляной ванне обеспечивает максимальную эффективность и долговечность, особенно при работе с тяжелой почвой

Независимый привод двигателя и рабочего вала позволяет отключать вращение ротора без остановки двигателя, для удобства перемещения и маневрирования

Простое управление. Интуитивно понятные, удобно расположенные рычаги управления облегчают эксплуатацию устройства

Большой вес машины плюс два балласта в комплекте позволяют эффективно проникать даже в очень плотную почву. Утяжелители можно моментально снять при необходимости

Большие колеса облегчают перемещение машины по поверхности газона

Газонный аэратор бензиновый профессиональный Caiman Aero 55H – это профессиональный бензиновый самоходный агрегат с полыми шипами, которые прокалывают почву, разуплотняют и извлекают небольшие фрагменты дерна, чтобы улучшить дренаж и процессы «дыхания» корневой системы. Вентилирует небольшие участки газонов, вырезая в земле цилиндрические отверстия. Прочная полностью сварная стальная конструкция со съемными грузами. Производительность машины - до 2700 кв. м/час.