Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый аэратор Aero 55H
Найти аналог
Аэраторы газонные
    Бензиновый аэратор Aero 55H
    Арт. 1128787
    Бензиновый аэратор Aero 55H

      Бензиновый аэратор Aero 55H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128787

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Особенности
      		прокалывание газона
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газонный аэратор бензиновый профессиональный Caiman Aero 55H – это профессиональный бензиновый самоходный агрегат с полыми шипами, которые прокалывают почву, разуплотняют и извлекают небольшие фрагменты дерна, чтобы улучшить дренаж и процессы «дыхания» корневой системы. Вентилирует небольшие участки газонов, вырезая в земле цилиндрические отверстия. Прочная полностью сварная стальная конструкция со съемными грузами. Производительность машины - до 2700 кв. м/час.

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель Honda GX160 имеет одно из лучших сочетаний мощность-объем и износостойкую конструкцию с технологией OHV, которая позволяет обеспечить надежность, долговечность, экономичность и низкий уровень шума. Мотор характеризуется самым низким расходом топлива в своей категории и соответствует строгим требованиям по уровню выхлопов
        • Рабочий вал с 30 полыми шипами из высококачественной стали. Износостойкие зубцы погружаются в почву на глубину 7 см, достаточную для улучшения водо- и воздухообмена в корневой системе
        • Ременно-цепной привод с зубчатой передачей в масляной ванне обеспечивает максимальную эффективность и долговечность, особенно при работе с тяжелой почвой
        • Независимый привод двигателя и рабочего вала позволяет отключать вращение ротора без остановки двигателя, для удобства перемещения и маневрирования
        • Простое управление. Интуитивно понятные, удобно расположенные рычаги управления облегчают эксплуатацию устройства
        • Большой вес машины плюс два балласта в комплекте позволяют эффективно проникать даже в очень плотную почву. Утяжелители можно моментально снять при необходимости
        • Большие колеса облегчают перемещение машины по поверхности газона