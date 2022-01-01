Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
Арт. О00000034118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|185х550х1510
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Материал рукоятки
|пластик
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- Снеговая лопата Центроинструмент FINLAND ORANGE 1731-Ч изготовлена из прочного морозоустойчивого пластика с деревянной рукояткой. Предназначена для уборки снега с дорожек, аллей, придомовых и уличных территорий и т.п.
Преимущества
- Высококачественный морозоустойчивый ударопрочный пластик
- Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки для предотвращения от трещин и сколов
- Прочный и гладкий черенок высшего сорта имеет дополнительную защиту: окрашивание и лакировку
- V-образная двухкомпонентная ручка с TPR-вставкой для удобного удержания
- Резиновое покрытие исключает скольжение при работе