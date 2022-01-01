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Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
Найти аналог
Лопаты для уборки снега
    Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
    Арт. О00000034118
    Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
    Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
    Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
    Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
    Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
      Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
      Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
      Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
      Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч
      Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч

      Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000034118

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		185х550х1510
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снеговая лопата Центроинструмент FINLAND ORANGE 1731-Ч изготовлена из прочного морозоустойчивого пластика с деревянной рукояткой. Предназначена для уборки снега с дорожек, аллей, придомовых и уличных территорий и т.п.

        Преимущества

        • Высококачественный морозоустойчивый ударопрочный пластик
        • Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки для предотвращения от трещин и сколов
        • Прочный и гладкий черенок высшего сорта имеет дополнительную защиту: окрашивание и лакировку
        • V-образная двухкомпонентная ручка с TPR-вставкой для удобного удержания
        • Резиновое покрытие исключает скольжение при работе