Лопата снеговая Центроинструмент Finland "ORANGE" 1731-Ч

Преимущества

Высококачественный морозоустойчивый ударопрочный пластик

Алюминиевая окантовка внешней рабочей кромки для предотвращения от трещин и сколов

Прочный и гладкий черенок высшего сорта имеет дополнительную защиту: окрашивание и лакировку



V-образная двухкомпонентная ручка с TPR-вставкой для удобного удержания

Резиновое покрытие исключает скольжение при работе

Снеговая лопата Центроинструмент FINLAND ORANGE 1731-Ч изготовлена из прочного морозоустойчивого пластика с деревянной рукояткой. Предназначена для уборки снега с дорожек, аллей, придомовых и уличных территорий и т.п.