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Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
4.4
5
1 896 ₽
2 450 ₽
Движки для уборки снега
    Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
    Арт. X190396142203
    4.4
    5
    Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
    Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
    Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
      Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
      Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
      Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539

      Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539

      • -554 ₽
      1 896 ₽
      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Арт. X190396142203
      4.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1410х700х540
      Материал рукоятки
      		сталь
      Все характеристики
      • -554 ₽
      1 896 ₽
      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скребок FINLAND 1539 - удобное приспособление для ручной уборки снега. Обладает прочной П-образной металлической ручкой, глубоким ковшом из морозостойкого пластика. Ковш скребка имеет окантовку алюминием для разбивания комьев снега и тонкого льда. FINLAND 1539 купить для чистки снега на площадках, во дворах, на дорожках у подъезда, возле домов и гаражей.

        Преимущества скрепера для снега FINLAND 1539

        • Высокопрочный материал
        • Алюминиевая окантовка рабочей кромки
        • П-образная ручка с удобным хватом
        • Гарантия на пластик 5 лет

        Комплектация

        • Лопата