Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539
Арт. X190396142203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1410х700х540
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Материал рукоятки
|сталь
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- Скребок FINLAND 1539 - удобное приспособление для ручной уборки снега. Обладает прочной П-образной металлической ручкой, глубоким ковшом из морозостойкого пластика. Ковш скребка имеет окантовку алюминием для разбивания комьев снега и тонкого льда. FINLAND 1539 купить для чистки снега на площадках, во дворах, на дорожках у подъезда, возле домов и гаражей.
Преимущества скрепера для снега FINLAND 1539
- Высокопрочный материал
- Алюминиевая окантовка рабочей кромки
- П-образная ручка с удобным хватом
- Гарантия на пластик 5 лет
Комплектация
- Лопата