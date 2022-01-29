Скрепер для уборки снега Центроинструмент Finland 1539

Преимущества скрепера для снега FINLAND 1539

Высокопрочный материал

Алюминиевая окантовка рабочей кромки

П-образная ручка с удобным хватом

Гарантия на пластик 5 лет

Комплектация

Лопата

Скребок FINLAND 1539 - удобное приспособление для ручной уборки снега. Обладает прочной П-образной металлической ручкой, глубоким ковшом из морозостойкого пластика. Ковш скребка имеет окантовку алюминием для разбивания комьев снега и тонкого льда. FINLAND 1539 купить для чистки снега на площадках, во дворах, на дорожках у подъезда, возле домов и гаражей.