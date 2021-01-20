Снегоуборочная машина Champion ST556

Преимущества

Надежный одноцилиндровый 4-х тактный двигатель

Ширина обработки за один проход составляет 56 см

Стальной шнек

Выбор скорости передвижения (4 вперед/ 2 назад)

Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега

Ручной стартер

Воздушное охлаждение двигателя

Объем картера: 0.6 л

Топливо: неэтилированный бензин АИ-92

Снегоуборщик Champion ST556 с приводом на колеса эффективен для уборки большого количества снега. Оборудован двигателем с OHV, который обеспечивает быстрый запуск и экономию топлива. Высоту ковша можно регулировать при помощи специальных лыж. Зазубренный шнек измельчает даже слежавшейся снег. Желоб может вращаться в диапазоне от 0 до 180 градусов. Колеса обеспечивают достаточное сцепление с поверхностью. На верхней части ковша расположена лопатка для очистки желоба. Рычаг переключения передач находится на рукоятке.