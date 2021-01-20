Снегоуборочная машина Champion ST556
Арт. Ю00000000042
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|4
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Габариты, мм
|630х630х840
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6 490 ₽
- Персональная скидка
- Снегоуборщик Champion ST556 с приводом на колеса эффективен для уборки большого количества снега. Оборудован двигателем с OHV, который обеспечивает быстрый запуск и экономию топлива. Высоту ковша можно регулировать при помощи специальных лыж. Зазубренный шнек измельчает даже слежавшейся снег. Желоб может вращаться в диапазоне от 0 до 180 градусов. Колеса обеспечивают достаточное сцепление с поверхностью. На верхней части ковша расположена лопатка для очистки желоба. Рычаг переключения передач находится на рукоятке.
Преимущества
- Надежный одноцилиндровый 4-х тактный двигатель
- Ширина обработки за один проход составляет 56 см
- Стальной шнек
- Выбор скорости передвижения (4 вперед/ 2 назад)
- Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега
- Ручной стартер
- Воздушное охлаждение двигателя
- Объем картера: 0.6 л
- Топливо: неэтилированный бензин АИ-92