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Снегоуборочная машина Champion ST556
4.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборочная машина Champion ST556
    Арт. Ю00000000042
    4.0
    1
    Снегоуборочная машина Champion ST556
    Снегоуборочная машина Champion ST556
    Снегоуборочная машина Champion ST556
    Снегоуборочная машина Champion ST556
    Снегоуборочная машина Champion ST556
      Снегоуборочная машина Champion ST556
      Снегоуборочная машина Champion ST556
      Снегоуборочная машина Champion ST556
      Снегоуборочная машина Champion ST556
      Снегоуборочная машина Champion ST556

      Снегоуборочная машина Champion ST556

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000000042
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		4
      Габариты, мм
      		630х630х840
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик Champion ST556 с приводом на колеса эффективен для уборки большого количества снега. Оборудован двигателем с OHV, который обеспечивает быстрый запуск и экономию топлива. Высоту ковша можно регулировать при помощи специальных лыж. Зазубренный шнек измельчает даже слежавшейся снег. Желоб может вращаться в диапазоне от 0 до 180 градусов. Колеса обеспечивают достаточное сцепление с поверхностью. На верхней части ковша расположена лопатка для очистки желоба. Рычаг переключения передач находится на рукоятке.

        Преимущества

        • Надежный одноцилиндровый 4-х тактный двигатель
        • Ширина обработки за один проход составляет 56 см
        • Стальной шнек
        • Выбор скорости передвижения (4 вперед/ 2 назад)
        • Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега
        • Ручной стартер
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Объем картера: 0.6 л
        • Топливо: неэтилированный бензин АИ-92