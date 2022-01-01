Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
Арт. Х10474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|12
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Габариты, мм
|670x900x620
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- Снегоуборщик CHAMPION ST656 предназначен для расчистки небольших территорий от снега, например, частных стоянок, парковок, подъездных дорожек. Оснащен 4-тактным одноцилиндровым двигателем Champion G200SHK мощностью 6.5 л.с. с воздушным охлаждением. Ширина захвата составляет 56 см. Благодаря двухступенчатой системе обработки, а также зазубренному шнеку агрегат легко справится с уборкой как свежевыпавшего, так и слежавшегося снега. Дальность выброса достигает 12 м.
Преимущества
- 4-тактный двигатель мощностью 6.5 л.с.
- Ширина обработки за один проход составляет 56 см
- Стальной шнек
- Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега
- Дальность выброса достигает 12 м