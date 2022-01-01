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Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
    Арт. Х10474
    Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
    Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
    Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
    Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
    Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
    Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
    Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
      Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
      Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
      Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
      Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
      Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
      Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656
      Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656

      Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х10474

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		12
      Габариты, мм
      		670x900x620
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик CHAMPION ST656 предназначен для расчистки небольших территорий от снега, например, частных стоянок, парковок, подъездных дорожек. Оснащен 4-тактным одноцилиндровым двигателем Champion G200SHK мощностью 6.5 л.с. с воздушным охлаждением. Ширина захвата составляет 56 см. Благодаря двухступенчатой системе обработки, а также зазубренному шнеку агрегат легко справится с уборкой как свежевыпавшего, так и слежавшегося снега. Дальность выброса достигает 12 м.

        Преимущества

        • 4-тактный двигатель мощностью 6.5 л.с.
        • Ширина обработки за один проход составляет 56 см
        • Стальной шнек
        • Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега
        • Дальность выброса достигает 12 м