Снегоуборщик бензиновый Champion ST 656

Преимущества

4-тактный двигатель мощностью 6.5 л.с.

Ширина обработки за один проход составляет 56 см

Стальной шнек

Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега

Дальность выброса достигает 12 м

Снегоуборщик CHAMPION ST656 предназначен для расчистки небольших территорий от снега, например, частных стоянок, парковок, подъездных дорожек. Оснащен 4-тактным одноцилиндровым двигателем Champion G200SHK мощностью 6.5 л.с. с воздушным охлаждением. Ширина захвата составляет 56 см. Благодаря двухступенчатой системе обработки, а также зазубренному шнеку агрегат легко справится с уборкой как свежевыпавшего, так и слежавшегося снега. Дальность выброса достигает 12 м.