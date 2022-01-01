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Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E
    Арт. Ю00000027169
    Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E

      Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000027169

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		10
      Габариты, мм
      		770 x900x670
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик Champion ST761E используется для расчистки территории вокруг дома. Оснащен двигателем типа OHV мощностью 6 л.с. Фара позволяет работать в непогоду и в темное время суток. Двухступенчатый шнековый механизм справится даже с уплотненным и слежавшемся снегом. Силовой агрегат машины можно запустить двумя способами: с ручного стартера или с электростартера. Выбор скорости перемещения позволяет подобрать оптимальный режим работы. Регулируемые по высоте салазки защищают ковш от повреждений.

        Преимущества

        • Безопасное и удобное передвижение в темноте. Благодаря фаре, которая расположена в верхней части снегоуборщика Champion ST761E, работа в темное время суток будет безопасной и удобной для оператора
        • Перемещение по обледенелой поверхности. Снегоуборщик оснащен пневматическими колесами с протектором для лучшего сцепления с поверхностью
        • Эффективность. Стальные зазубренные ножи шнека обеспечивают эффективное измельчение твёрдого и слежавшегося снега
        • Простая регулировка выброса. Дальность выброса снега регулируется с помощью рычага на панели оператора
        • Защита. Высоту направляющих салазок можно регулировать - для предотвращения повреждения шнека снегоуборщика
        • Одноцилиндровый 4-х тактный двигатель воздушного охлаждения, верхнеклапанный
        • Электростартер обеспечивает надежный и быстрый пуск двигателя даже при очень низких температурах
        • Угол поворота разгрузочного желоба (первый/второй): 190/70 градусов
        • Разблокировка дифференциала шплинтом на колесе - маневренность
        • Широкий диапазон скоростей (6 вперед/2 назад) позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега
        • Фара 15 Вт
        • Емкость картера: 0.6 л
        • Топливо: бензин АИ-92 (неэтилированный)