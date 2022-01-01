Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E
Арт. Ю00000027169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|10
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Габариты, мм
|770 x900x670
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- Снегоуборщик Champion ST761E используется для расчистки территории вокруг дома. Оснащен двигателем типа OHV мощностью 6 л.с. Фара позволяет работать в непогоду и в темное время суток. Двухступенчатый шнековый механизм справится даже с уплотненным и слежавшемся снегом. Силовой агрегат машины можно запустить двумя способами: с ручного стартера или с электростартера. Выбор скорости перемещения позволяет подобрать оптимальный режим работы. Регулируемые по высоте салазки защищают ковш от повреждений.
Преимущества
- Безопасное и удобное передвижение в темноте. Благодаря фаре, которая расположена в верхней части снегоуборщика Champion ST761E, работа в темное время суток будет безопасной и удобной для оператора
- Перемещение по обледенелой поверхности. Снегоуборщик оснащен пневматическими колесами с протектором для лучшего сцепления с поверхностью
- Эффективность. Стальные зазубренные ножи шнека обеспечивают эффективное измельчение твёрдого и слежавшегося снега
- Простая регулировка выброса. Дальность выброса снега регулируется с помощью рычага на панели оператора
- Защита. Высоту направляющих салазок можно регулировать - для предотвращения повреждения шнека снегоуборщика
- Одноцилиндровый 4-х тактный двигатель воздушного охлаждения, верхнеклапанный
- Электростартер обеспечивает надежный и быстрый пуск двигателя даже при очень низких температурах
- Угол поворота разгрузочного желоба (первый/второй): 190/70 градусов
- Разблокировка дифференциала шплинтом на колесе - маневренность
- Широкий диапазон скоростей (6 вперед/2 назад) позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега
- Фара 15 Вт
- Емкость картера: 0.6 л
- Топливо: бензин АИ-92 (неэтилированный)