Снегоуборщик бензиновый Champion ST761E

Преимущества

Безопасное и удобное передвижение в темноте. Благодаря фаре, которая расположена в верхней части снегоуборщика Champion ST761E, работа в темное время суток будет безопасной и удобной для оператора

Перемещение по обледенелой поверхности. Снегоуборщик оснащен пневматическими колесами с протектором для лучшего сцепления с поверхностью

Эффективность. Стальные зазубренные ножи шнека обеспечивают эффективное измельчение твёрдого и слежавшегося снега

Простая регулировка выброса. Дальность выброса снега регулируется с помощью рычага на панели оператора

Защита. Высоту направляющих салазок можно регулировать - для предотвращения повреждения шнека снегоуборщика

Одноцилиндровый 4-х тактный двигатель воздушного охлаждения, верхнеклапанный

Электростартер обеспечивает надежный и быстрый пуск двигателя даже при очень низких температурах

Угол поворота разгрузочного желоба (первый/второй): 190/70 градусов

Разблокировка дифференциала шплинтом на колесе - маневренность

Широкий диапазон скоростей (6 вперед/2 назад) позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега

Фара 15 Вт

Емкость картера: 0.6 л

Топливо: бензин АИ-92 (неэтилированный)

Снегоуборщик Champion ST761E используется для расчистки территории вокруг дома. Оснащен двигателем типа OHV мощностью 6 л.с. Фара позволяет работать в непогоду и в темное время суток. Двухступенчатый шнековый механизм справится даже с уплотненным и слежавшемся снегом. Силовой агрегат машины можно запустить двумя способами: с ручного стартера или с электростартера. Выбор скорости перемещения позволяет подобрать оптимальный режим работы. Регулируемые по высоте салазки защищают ковш от повреждений.