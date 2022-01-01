Снегоотбрасыватель CHAMPION ST656BS
Арт. champion_809
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|12
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Габариты, мм
|760x650x880
- Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - с электростартером является экономичным, но функциональным инструментом для расчистки средних по размерам участков и территорий, а также около гаражных зон и дорог. Модель отличается эргономичностью, современным дизайном, высокими характеристиками (с технической стороны, а также в эксплуатации) и продуманным расположением элементов управления. Данная снегоуборочная машина включает в себя двигатель на бензине четырехтактного типа с вертикальным способом расположения. Благодаря подобной оснастке агрегат эффективен для работы в периоды мороза и при проблемной погоде. Край шнека, оснащенный зубцами, дополнительно наделяет снегоуборщик функцией разбивки и дробления льда. А колесный привод самоходного типа значительно упрощает трудовую деятельность оператора.
Преимущества
- Надежный американский двигатель Briggs&Stratton с воздушным охлаждением
- Ширина обработки за один проход составляет 56 см
- Ручной стартер и электростартер
- Скорости 6 вперед/ 2 назад
- В комплект поставки входит специальная лопатка для чистки желоба
- Для увеличения маневренности предусмотрена разблокировка колес (шплинтами)
- Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега