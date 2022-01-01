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Снегоотбрасыватель CHAMPION ST656BS
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST656BS
    Арт. champion_809
    Снегоотбрасыватель CHAMPION ST656BS

      Снегоотбрасыватель CHAMPION ST656BS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_809

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		12
      Габариты, мм
      		760x650x880
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - с электростартером является экономичным, но функциональным инструментом для расчистки средних по размерам участков и территорий, а также около гаражных зон и дорог. Модель отличается эргономичностью, современным дизайном, высокими характеристиками (с технической стороны, а также в эксплуатации) и продуманным расположением элементов управления. Данная снегоуборочная машина включает в себя двигатель на бензине четырехтактного типа с вертикальным способом расположения. Благодаря подобной оснастке агрегат эффективен для работы в периоды мороза и при проблемной погоде. Край шнека, оснащенный зубцами, дополнительно наделяет снегоуборщик функцией разбивки и дробления льда. А колесный привод самоходного типа значительно упрощает трудовую деятельность оператора.

        Преимущества

        • Надежный американский двигатель Briggs&Stratton с воздушным охлаждением
        • Ширина обработки за один проход составляет 56 см
        • Ручной стартер и электростартер
        • Скорости 6 вперед/ 2 назад
        • В комплект поставки входит специальная лопатка для чистки желоба
        • Для увеличения маневренности предусмотрена разблокировка колес (шплинтами)
        • Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега