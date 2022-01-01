Снегоотбрасыватель CHAMPION ST656BS

Снегоуборщик бензиновый Champion ST656BS - с электростартером является экономичным, но функциональным инструментом для расчистки средних по размерам участков и территорий, а также около гаражных зон и дорог. Модель отличается эргономичностью, современным дизайном, высокими характеристиками (с технической стороны, а также в эксплуатации) и продуманным расположением элементов управления. Данная снегоуборочная машина включает в себя двигатель на бензине четырехтактного типа с вертикальным способом расположения. Благодаря подобной оснастке агрегат эффективен для работы в периоды мороза и при проблемной погоде. Край шнека, оснащенный зубцами, дополнительно наделяет снегоуборщик функцией разбивки и дробления льда. А колесный привод самоходного типа значительно упрощает трудовую деятельность оператора.

Преимущества

Надежный американский двигатель Briggs&Stratton с воздушным охлаждением

Ширина обработки за один проход составляет 56 см

Ручной стартер и электростартер

Скорости 6 вперед/ 2 назад

В комплект поставки входит специальная лопатка для чистки желоба

Для увеличения маневренности предусмотрена разблокировка колес (шплинтами)

Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега



