Снегоотбрасыватель CHAMPION ST556

Снегоуборщик бензиновый Champion ST556 - правильное решение проблем с уборкой снега! Технические характеристики снегоуборщика позволяют использовать его, в первую очередь, для очистки самых важных для нас зимой участков земли – тротуаров, пешеходных дорожек, подходов и подъездов к зданиям, домам и т.д. Снегоуборщик легко справляется с любым снежным покровом высотой до 42 см – именно такова конструктивная высота захвата, при этом он пробивает колею шириной в 56 см, что является достаточным и комфортным расстоянием для проходящих людей. Установленный на снегоуборщике 32-сантиметровый шнек, раскручиваемый бензиновым 4-х тактным двигателем мощностью 5,5 л.с., позволяет Champion ST556 отбрасывать убранный снег на расстояние до 10 метров. При этом крепление шнека осуществляется специальными срезными болтами, которые предохраняют шнек от повреждения случайно попавшими в него крупными твёрдыми предметами. Управление снегоуборщиком осуществляется посредством шестискоростной трансмиссии (четыре скорости вперёд и две – назад), переключение скоростей вынесено на широкую рукоятку.

Преимущества

Надежный одноцилиндровый 4-х тактный двигатель

Ширина обработки за один проход составляет 56 см

Стальной шнек

Выбор скорости передвижения (4 вперед/ 2 назад)

Вместительный ковш для эффективной, более быстрой уборки снега

Ручной стартер

Воздушное охлаждение двигателя

Объем картера: 0.6 л

Топливо: неэтилированный бензин АИ-92



