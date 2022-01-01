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Снегоотбрасыватель Champion ST553
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоотбрасыватель Champion ST553
    Арт. champion_6282
    Снегоотбрасыватель Champion ST553
    Снегоотбрасыватель Champion ST553
    Снегоотбрасыватель Champion ST553
    Снегоотбрасыватель Champion ST553
    Снегоотбрасыватель Champion ST553
    Снегоотбрасыватель Champion ST553
      Снегоотбрасыватель Champion ST553
      Снегоотбрасыватель Champion ST553
      Снегоотбрасыватель Champion ST553
      Снегоотбрасыватель Champion ST553
      Снегоотбрасыватель Champion ST553
      Снегоотбрасыватель Champion ST553

      Снегоотбрасыватель Champion ST553

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6282

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		11
      Габариты, мм
      		1230х530х1020
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик Champion ST553 - данная модель самая компактная из самоходных снегоуборочных агрегатов Champion, идеально подходит для очистки от снега придомовой территории загородного дома. Легкий, маневренный самоходный снегоуборщик. Дополнительная фиксация редуктора. Обрезиненные рукоятки. 
        Преимущества
        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Металлический желоб (труба) выброса. обеспечивает долговечность конструкции
        • Металлический ковш и шнек справляются с любым типом снега
        • Разблокировка колес шплинтом на колесе предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя
        • Регулировка направления выброса регулируется ручкой на трубе
        • Регулировка дальности выбора - ручная, фиксируется с помощью барашка на дефлекторе выброса
        • Пластиковые опорные полозья ковша снегоуборщика, не царапают плитку, позволяют регулировать расстояние между нижней частью ковша снегоуборщика и поверхностью земли
        • Пневмоколеса с агрессивным протектором обеспечивают хорошее сцепление