Снегоотбрасыватель Champion ST553
Арт. champion_6282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Дальность выброса, м
|11
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Габариты, мм
|1230х530х1020
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- Снегоуборщик Champion ST553 - данная модель самая компактная из самоходных снегоуборочных агрегатов Champion, идеально подходит для очистки от снега придомовой территории загородного дома. Легкий, маневренный самоходный снегоуборщик. Дополнительная фиксация редуктора. Обрезиненные рукоятки.
Преимущества
- Мощный 4-тактный двигатель
- Металлический желоб (труба) выброса. обеспечивает долговечность конструкции
- Металлический ковш и шнек справляются с любым типом снега
- Разблокировка колес шплинтом на колесе предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя
- Регулировка направления выброса регулируется ручкой на трубе
- Регулировка дальности выбора - ручная, фиксируется с помощью барашка на дефлекторе выброса
- Пластиковые опорные полозья ковша снегоуборщика, не царапают плитку, позволяют регулировать расстояние между нижней частью ковша снегоуборщика и поверхностью земли
- Пневмоколеса с агрессивным протектором обеспечивают хорошее сцепление