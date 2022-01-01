Снегоотбрасыватель Champion ST553

Преимущества

Мощный 4-тактный двигатель

Металлический желоб (труба) выброса. обеспечивает долговечность конструкции



Металлический ковш и шнек справляются с любым типом снега



Разблокировка колес шплинтом на колесе предназначена для улучшения маневренности снегоотбрасывателя



Регулировка направления выброса регулируется ручкой на трубе



Регулировка дальности выбора - ручная, фиксируется с помощью барашка на дефлекторе выброса



Пластиковые опорные полозья ковша снегоуборщика, не царапают плитку, позволяют регулировать расстояние между нижней частью ковша снегоуборщика и поверхностью земли



Пневмоколеса с агрессивным протектором обеспечивают хорошее сцепление

Снегоуборщик Champion ST553 - данная модель самая компактная из самоходных снегоуборочных агрегатов Champion, идеально подходит для очистки от снега придомовой территории загородного дома. Легкий, маневренный самоходный снегоуборщик. Дополнительная фиксация редуктора. Обрезиненные рукоятки.