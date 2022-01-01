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Бензиновые триммеры

Бензиновые триммеры Шведские

  • Страна производства: Швеция
Найдено: 9 товаров
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  • Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
    34 999 ₽
    50 990 ₽
    4.5
    Триммер бензиновый Husqvarna 325R 9679084-02
    леска, нож, 1.2 л.с., 27.6 см³
    Вес, кг: 5.5
    Мощность 1.2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 27.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -15 991 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Husqvarna 135R 9666048-01
    61 390 ₽
    4.1
    Бензиновый триммер Husqvarna 135R 9666048-01
    леска, нож, 1.9 л.с., 34.6 см³
    Вес, кг: 6.8
    Мощность 1.9 л.с.
    Ширина скашивания, см: 45
    Двигатель 34.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Husqvarna 535RX 9666288-01
    62 990 ₽
    72 990 ₽
    3.3
    Бензиновый триммер Husqvarna 535RX 9666288-01
    леска, нож, 2.2 л.с., 34.6 см³
    Вес, кг: 6.1
    Мощность 2.2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 34.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • -10 000 ₽
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Husqvarna 535RX 9666288-02
    62 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Husqvarna 535RX 9666288-02
    леска, нож, 2.2 л.с., 34.6 см³
    Вес, кг: 6.1
    Мощность 2.2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 34.6 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
    • Персональная скидка
  • Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый триммер Husqvarna 525RX 9667768-01
    леска, нож, 1.3 л.с., 25.4 см³
    Вес, кг: 5.1
    Мощность 1.3 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 25.4 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01
    Нет в наличии
    4.8
    Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01
    леска, нож, 2.8 л.с., 45.7 см³
    Вес, кг: 8.4
    Мощность 2.8 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 45.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
    Нет в наличии
    4.8
    Бензиновый триммер Husqvarna 545RX 9660159-01 О.Х.
    леска, нож, 2.8 л.с., 45.7 см³
    Вес, кг: 8.4
    Мощность 2.8 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 45.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Husqvarna 327RDX 9651948-01
    Нет в наличии
    4.6
    Бензиновый триммер Husqvarna 327RDX 9651948-01
    леска, нож, 1.2 л.с., 24.5 см³
    Вес, кг: 5.6
    Мощность 1.2 л.с.
    Ширина скашивания, см: 40
    Двигатель 24.5 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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  • Бензиновый триммер Husqvarna 545FX 9660156-01
    Нет в наличии
    5.0
    Бензиновый триммер Husqvarna 545FX 9660156-01
    леска, диск, нож, 3 л.с., 45.7 см³
    Вес, кг: 8.4
    Мощность 3 л.с.
    Двигатель 45.7 куб.см
    Тактность двигателя: двухтактный
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