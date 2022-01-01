Бензиновые триммеры Шведские
Найдено: 9 товаров
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- 34 999 ₽50 990 ₽леска, нож, 1.2 л.с., 27.6 см³Вес, кг: 5.5Мощность 1.2 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 27.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -15 991 ₽
- Персональная скидка
- 61 390 ₽леска, нож, 1.9 л.с., 34.6 см³Вес, кг: 6.8Мощность 1.9 л.с.Ширина скашивания, см: 45Двигатель 34.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 62 990 ₽72 990 ₽леска, нож, 2.2 л.с., 34.6 см³Вес, кг: 6.1Мощность 2.2 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 34.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -10 000 ₽
- Персональная скидка
- 62 990 ₽леска, нож, 2.2 л.с., 34.6 см³Вес, кг: 6.1Мощность 2.2 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 34.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- Нет в наличиилеска, нож, 1.3 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 5.1Мощность 1.3 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 2.8 л.с., 45.7 см³Вес, кг: 8.4Мощность 2.8 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 45.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 2.8 л.с., 45.7 см³Вес, кг: 8.4Мощность 2.8 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 45.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.2 л.с., 24.5 см³Вес, кг: 5.6Мощность 1.2 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 24.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, нож, 3 л.с., 45.7 см³Вес, кг: 8.4Мощность 3 л.с.Двигатель 45.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
Бензиновые триммеры Шведские в интернет-магазине «Бигам» по цене от 28 903 рубля до 64 990 рублей. В наличии более 3 наименования. Бензиновые триммеры Шведские купить on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь.