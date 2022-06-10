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Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iRX 9679162-02
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iRX 9679162-02
    Арт. О00000004969
    4.5
    2
    Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iRX 9679162-02

      Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iRX 9679162-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000004969
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		3.8
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная травокосилка Husqvarna 520iRX 9679162-02 отлично подходит для садовников и ландшафтных дизайнеров.
        Комфорт. Благодаря велосипедной рукоятке и ременной оснастке обеспечено удобство эксплуатации триммера
        Двустороннее вращение. Триммер оснащен кнопкой для изменения направления вращения триммерной головки.
        Большое время работы без подзарядки. Режим энергосбережения savE способствует увеличению длительности работы на одной зарядке аккумулятора.

        Преимущества

        • Интуитивно-понятное управление кнопками
        • Бесщеточный двигатель BLDC на 25% эффективнее, чем стандартный
        • Два режима работы: нормальный и savE для максимального времени работы без подзарядки
        • Направление вращения триммерной головки может быть изменено
        • Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
        • Триммерная головка Tap 'n Go обеспечивает быструю подачу корда
        • Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
        • Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Вес инструмента (с аккумулятором): 5.1 кг
        • Нетребовательность в обслуживании
        • Комфортная ременная оснастка
        • Тихая работа Husqvarna 520iRX 9679162-02