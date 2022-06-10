Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iRX 9679162-02

Преимущества

Интуитивно-понятное управление кнопками

Бесщеточный двигатель BLDC на 25% эффективнее, чем стандартный

Два режима работы: нормальный и savE для максимального времени работы без подзарядки

Направление вращения триммерной головки может быть изменено

Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда

Триммерная головка Tap 'n Go обеспечивает быструю подачу корда

Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора

Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna

Отсутствие токсичных выхлопов

Вес инструмента (с аккумулятором): 5.1 кг

Нетребовательность в обслуживании

Комфортная ременная оснастка

Тихая работа Husqvarna 520iRX 9679162-02

Аккумуляторная травокосилка Husqvarna 520iRX 9679162-02 отлично подходит для садовников и ландшафтных дизайнеров.Комфорт. Благодаря велосипедной рукоятке и ременной оснастке обеспечено удобство эксплуатации триммераДвустороннее вращение. Триммер оснащен кнопкой для изменения направления вращения триммерной головки.Большое время работы без подзарядки. Режим энергосбережения savE способствует увеличению длительности работы на одной зарядке аккумулятора.