Аккумуляторный триммер Husqvarna 520iRX 9679162-02
Арт. О00000004969
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|3.8
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Аккумуляторная травокосилка Husqvarna 520iRX 9679162-02 отлично подходит для садовников и ландшафтных дизайнеров.
Комфорт. Благодаря велосипедной рукоятке и ременной оснастке обеспечено удобство эксплуатации триммера
Двустороннее вращение. Триммер оснащен кнопкой для изменения направления вращения триммерной головки.
Большое время работы без подзарядки. Режим энергосбережения savE способствует увеличению длительности работы на одной зарядке аккумулятора.
Преимущества
- Интуитивно-понятное управление кнопками
- Бесщеточный двигатель BLDC на 25% эффективнее, чем стандартный
- Два режима работы: нормальный и savE для максимального времени работы без подзарядки
- Направление вращения триммерной головки может быть изменено
- Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
- Триммерная головка Tap 'n Go обеспечивает быструю подачу корда
- Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
- Аккумулятор подходит ко всем портативным аккумуляторным инструментам Husqvarna
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Вес инструмента (с аккумулятором): 5.1 кг
- Нетребовательность в обслуживании
- Комфортная ременная оснастка
- Тихая работа Husqvarna 520iRX 9679162-02