Преимущества

Положение круговой рукоятки можно без инструментов менять в 6 позициях (до 120°)

Регулируемый косильный блок, в 4 позициях (до 68°)

Вертикальная обрезка кромок

Индикатор заряда

Хранение запасного ножа

Ограничительная дуга - для защиты косильной головки от повреждений

Обрезиненная рукоятка

Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован

Тихая работа Stihl FSA 45 серия D 45120115701

Ключ активации - для защита от непреднамеренного запуска

Время работы на одной зарядке до 20 минут с пластиковыми ножами и до 12 минут со струной

Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%)

Аккумуляторный триммер Stihl FSA 45 PolyCut 2-2 45120115701 предназначена для стрижки сухой травы. За счет регулировки рабочего угла косильного блока возможна вертикальная обрезка кромок. Включение мотокосы осуществляется с помощью ключа активации. Это обеспечивает защиту от непреднамеренного запуска. Штанга регулируется без специального инструмента от 1100 до 1310 мм. Питание инструмента осуществляется от встроенного аккумулятора, что обеспечивает независимость от розетки.