Аккумуляторный триммер Stihl FSA 45 PolyCut 2-2 45120115701
Арт. X186127149
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|2
|
Ширина скашивания леской, см
|1.6
|
Емкость аккумулятора, Ач
|2.2
С этим товаром смотрят
- Аккумуляторный триммер Stihl FSA 45 PolyCut 2-2 45120115701 предназначена для стрижки сухой травы. За счет регулировки рабочего угла косильного блока возможна вертикальная обрезка кромок. Включение мотокосы осуществляется с помощью ключа активации. Это обеспечивает защиту от непреднамеренного запуска. Штанга регулируется без специального инструмента от 1100 до 1310 мм. Питание инструмента осуществляется от встроенного аккумулятора, что обеспечивает независимость от розетки.
Преимущества
- Положение круговой рукоятки можно без инструментов менять в 6 позициях (до 120°)
- Регулируемый косильный блок, в 4 позициях (до 68°)
- Вертикальная обрезка кромок
- Индикатор заряда
- Хранение запасного ножа
- Ограничительная дуга - для защиты косильной головки от повреждений
- Обрезиненная рукоятка
- Благодаря встроенному аккумулятору инструмент оптимально сбалансирован
- Тихая работа Stihl FSA 45 серия D 45120115701
- Ключ активации - для защита от непреднамеренного запуска
- Время работы на одной зарядке до 20 минут с пластиковыми ножами и до 12 минут со струной
- Время зарядки аккумулятора 145 мин / 210 мин (80% / 100%)