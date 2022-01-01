Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123
675 ₽
760 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Головка триммерная Champion HT33 C5123
    Арт. О00000015278
    Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123
    Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123
    Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123
    Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123
      Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123
      Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123
      Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123
      Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123

      Головка триммерная Champion HT33 C5123

      • -85 ₽
      675 ₽
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015278

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      • -85 ₽
      675 ₽
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка триммерная HT33 Champion C5123 применяется в работе с триммерами Champion Т233-Т517, ЕТ1004. Предназначена для скоса травы и сорняков. Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда. Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю.