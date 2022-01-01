Головка триммерная полуавтоматическая Champion HT33 C5123

Головка триммерная HT33 Champion C5123 применяется в работе с триммерами Champion Т233-Т517, ЕТ1004. Предназначена для скоса травы и сорняков. Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда. Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю.