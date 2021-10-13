Электрический триммер Makita UR3501
Арт. X18612795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.3
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Мощность, кВт
|1
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Ширина скашивания леской, см
|35
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- Электрокоса Makita UR3501 оснащена гнутым валом и d-образной рукояткой, поэтому удобна для работы в труднодоступных местах, например, под лавками. Специальный кожух предотвращает вылет скошенной травы на пользователя. Наплечный ремень снижает усталость при работе.
Преимущества
- Небольшой вес электрокосы Makita UR3501
- Отсутствие вредных выхлопов
- Простота в эксплуатации
- Защитный кожух
- Малошумность
- Наплечный ремень - для комфортной работы
- Изогнутый вал позволяет скашивать траву под лавками и вокруг кустов