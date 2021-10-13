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Электрический триммер Makita UR3501
3.6
73
9 740 ₽
11 990 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Makita UR3501
    Арт. X18612795
    3.6
    73
    Электрический триммер Makita UR3501
    Электрический триммер Makita UR3501
    Электрический триммер Makita UR3501
    Электрический триммер Makita UR3501
      Электрический триммер Makita UR3501
      Электрический триммер Makita UR3501
      Электрический триммер Makita UR3501
      Электрический триммер Makita UR3501

      Электрический триммер Makita UR3501

      • -2 250 ₽
      9 740 ₽
      11 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X18612795
      3.6
      73

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.3
      Мощность, кВт
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      • -2 250 ₽
      9 740 ₽
      11 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрокоса Makita UR3501 оснащена гнутым валом и d-образной рукояткой, поэтому удобна для работы в труднодоступных местах, например, под лавками. Специальный кожух предотвращает вылет скошенной травы на пользователя. Наплечный ремень снижает усталость при работе.

        Преимущества

        • Небольшой вес электрокосы Makita UR3501
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Простота в эксплуатации
        • Защитный кожух
        • Малошумность
        • Наплечный ремень - для комфортной работы
        • Изогнутый вал позволяет скашивать траву под лавками и вокруг кустов