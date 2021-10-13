Электрический триммер Makita UR3501

Преимущества

Небольшой вес электрокосы Makita UR3501

Отсутствие вредных выхлопов

Простота в эксплуатации

Защитный кожух

Малошумность

Наплечный ремень - для комфортной работы

Изогнутый вал позволяет скашивать траву под лавками и вокруг кустов

Электрокоса Makita UR3501 оснащена гнутым валом и d-образной рукояткой, поэтому удобна для работы в труднодоступных местах, например, под лавками. Специальный кожух предотвращает вылет скошенной травы на пользователя. Наплечный ремень снижает усталость при работе.