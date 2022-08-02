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Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
5.0
1
7 020 ₽
8 990 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
    Арт. О00000026850
    5.0
    1
    Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
    Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
      Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
      Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200

      Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200

      • -1 970 ₽
      7 020 ₽
      8 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026850
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.7
      Мощность, кВт
      		0.45
      Ширина скашивания леской, см
      		27
      Все характеристики
      • -1 970 ₽
      7 020 ₽
      8 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200 предназначен для ухода за газоном, скашивания травы и сорняков. Полуавтоматическая система подачи лески исключает необходимость ручной настройки. Легкое переключение между режимами скашивания и окантовки одним поворотом головки, облегчает работу пользователю. Мощный двигатель обеспечивает эффективное выполнение работ.

        Преимущества

        • Полуавтоматическая катушка снижает потребность в ручной регулировке высокопроизводительной сдвоенной лески
        • Регулировка высоты одним щелчком увеличивает длину (80-115 см)
        • Возможность изменения угла с помощью второй рукоятки
        • Мощный двигатель для быстрого и аккуратного выполнения работ
        • Защитная скоба Bosch ART 27 06008A5200 