Преимущества

Полуавтоматическая катушка снижает потребность в ручной регулировке высокопроизводительной сдвоенной лески

Регулировка высоты одним щелчком увеличивает длину (80-115 см)

Возможность изменения угла с помощью второй рукоятки

Мощный двигатель для быстрого и аккуратного выполнения работ

Защитная скоба Bosch ART 27 06008A5200

Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200 предназначен для ухода за газоном, скашивания травы и сорняков. Полуавтоматическая система подачи лески исключает необходимость ручной настройки. Легкое переключение между режимами скашивания и окантовки одним поворотом головки, облегчает работу пользователю. Мощный двигатель обеспечивает эффективное выполнение работ.