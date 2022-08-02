Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200
Арт. О00000026850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.7
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Мощность, кВт
|0.45
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Ширина скашивания леской, см
|27
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- Электрический триммер Bosch ART 27 06008A5200 предназначен для ухода за газоном, скашивания травы и сорняков. Полуавтоматическая система подачи лески исключает необходимость ручной настройки. Легкое переключение между режимами скашивания и окантовки одним поворотом головки, облегчает работу пользователю. Мощный двигатель обеспечивает эффективное выполнение работ.
Преимущества
- Полуавтоматическая катушка снижает потребность в ручной регулировке высокопроизводительной сдвоенной лески
- Регулировка высоты одним щелчком увеличивает длину (80-115 см)
- Возможность изменения угла с помощью второй рукоятки
- Мощный двигатель для быстрого и аккуратного выполнения работ
- Защитная скоба Bosch ART 27 06008A5200