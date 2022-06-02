Преимущества

Небольшой вес

Защитный кожух для безопасности во время эксплуатации

Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки

Удобная рукоятка для комфортного использования

Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении

Полуавтоматическая катушка для удлинения лески достаточно несильно ударить катушкой о землю

Антивибрационная система

В качестве режущего элемента используется триммерная леска или 3-лопастной нож

Электрический триммер MAXCUT MCE 148 025300148 - эффективный помощник для борьбы с травой разной высоты. Универсальность использования. Возможность косить низкую траву с помощью лески и высокую траву с помощью ножа. Укомплектован наплечным ремнем, снижающим нагрузку на руки. Для комфортной транспортировки и хранения инструмента предусмотрена разборная штанга.