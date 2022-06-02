Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
5.0
2
5 588 ₽
5 590 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Арт. О00000002693
    5.0
    2
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148

    Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148

    • -2 ₽
    5 588 ₽
    5 590 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз послезавтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 25 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 704 ₽
    • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
    Арт. О00000002693
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Maxcut
    Мощность, кВт
    		1.4
    Режущий элемент
    		леска, нож
    Ширина скашивания леской, см
    		42
    Ширина скашивания ножом, см
    		23
    Вес, кг
    		6.3
    Форма ручки
    		велосипедная
    Все характеристики
    • -2 ₽
    5 588 ₽
    5 590 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз послезавтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 25 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 704 ₽
    • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

    С этим товаром смотрят

    Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
    175 ₽
    4.7
    Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
    Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
    1 773 ₽
    1 970 ₽
    5.0
    Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5203, 2200 Вт, 1 гнездо, 30 м
    • -197 ₽
    • Персональная скидка
    Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5209
    1 980 ₽
    2 600 ₽
    4.0
    Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5209
    • -620 ₽
    • Персональная скидка
    Леска для триммеров Patriot Duoline 805401151, витой квадрат, 2 мм, 15 м
    185 ₽
    5.0
    Леска для триммеров Patriot Duoline 805401151, витой квадрат, 2 мм, 15 м
    • Персональная скидка
    Триммерная головка для травокосилок Patriot DL-1206 Comfort 807114002
    550 ₽
    800 ₽
    5.0
    Триммерная головка для травокосилок Patriot DL-1206 Comfort 807114002
    • -250 ₽
    Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
    490 ₽
    Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
    Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
    2 290 ₽
    2 330 ₽
    5.0
    Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
    • -40 ₽
    Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
    110 ₽
    150 ₽
    5.0
    Защитные очки с дужками Champion C1009 (прозрачные)
    • -40 ₽
    • Персональная скидка
    Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
    185 ₽
    4.5
    Защитные очки Росомз ОЗ7-У Титан 13711
    Триммерная головка Patriot DL-1201 (с полуавтоматической подачей)
    Нет в наличии
    5.0
    Триммерная головка Patriot DL-1201 (с полуавтоматической подачей)
    Смотреть
    Масло моторное минеральное для двух тактных двигателей Stihl HP, 100мл
    Нет в наличии
    5.0
    Масло моторное минеральное для двух тактных двигателей Stihl HP, 100мл
    Смотреть
    Многофункциональная автомобильная смазка WD-40 200мл
    Нет в наличии
    4.5
    Многофункциональная автомобильная смазка WD-40 200мл
    Смотреть
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Электрический триммер MAXCUT MCE 148 025300148 - эффективный помощник для борьбы с травой разной высоты. Универсальность использования. Возможность косить низкую траву с помощью лески и высокую траву с помощью ножа. Укомплектован наплечным ремнем, снижающим нагрузку на руки. Для комфортной транспортировки и хранения инструмента предусмотрена разборная штанга.

      Преимущества

      • Небольшой вес
      • Защитный кожух для безопасности во время эксплуатации
      • Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки
      • Удобная рукоятка для комфортного использования
      • Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении
      • Полуавтоматическая катушка для удлинения лески достаточно несильно ударить катушкой о землю
      • Антивибрационная система
      • В качестве режущего элемента используется триммерная леска или 3-лопастной нож