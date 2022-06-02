Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
Арт. О00000002693
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|1.4
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Режущий элемент
|леска, нож
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Ширина скашивания леской, см
|42
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Ширина скашивания ножом, см
|23
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Вес, кг
|6.3
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Форма ручки
|велосипедная
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- Персональная скидка
- Электрический триммер MAXCUT MCE 148 025300148 - эффективный помощник для борьбы с травой разной высоты. Универсальность использования. Возможность косить низкую траву с помощью лески и высокую траву с помощью ножа. Укомплектован наплечным ремнем, снижающим нагрузку на руки. Для комфортной транспортировки и хранения инструмента предусмотрена разборная штанга.
Преимущества
- Небольшой вес
- Защитный кожух для безопасности во время эксплуатации
- Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки
- Удобная рукоятка для комфортного использования
- Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении
- Полуавтоматическая катушка для удлинения лески достаточно несильно ударить катушкой о землю
- Антивибрационная система
- В качестве режущего элемента используется триммерная леска или 3-лопастной нож