Преимущества

Небольшой вес

Защитный кожух для безопасности во время эксплуатации

Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки

Удобная рукоятка для комфортного использования

Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении

Полуавтоматическая катушка для удлинения лески достаточно несильно ударить катушкой о землю

Антивибрационная система

В качестве режущего элемента используется триммерная леска или 3-лопастной нож

Электрический триммер MAXCUT MCE 127 025300127 применяется для подравнивания и скашивания газонной травы. Универсальность использования. Возможность косить низкую траву с помощью лески и высокую траву с помощью ножа. Штанга разбирается для комфортной транспортировки и хранения инструмента. Безопасность использования. Защитный кожух предотвратит попадание мелких камней и травы в пользователя.