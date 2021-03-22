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Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Арт. Ю00000020790
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.7
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Мощность, кВт
|1.25
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Электрический триммер MAXCUT MCE 127 025300127 применяется для подравнивания и скашивания газонной травы. Универсальность использования. Возможность косить низкую траву с помощью лески и высокую траву с помощью ножа. Штанга разбирается для комфортной транспортировки и хранения инструмента. Безопасность использования. Защитный кожух предотвратит попадание мелких камней и травы в пользователя.
Преимущества
- Небольшой вес
- Защитный кожух для безопасности во время эксплуатации
- Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки
- Удобная рукоятка для комфортного использования
- Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении
- Полуавтоматическая катушка для удлинения лески достаточно несильно ударить катушкой о землю
- Антивибрационная система
- В качестве режущего элемента используется триммерная леска или 3-лопастной нож