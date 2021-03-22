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Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
5.0
1
5 763 ₽
Электрические триммеры
  • Персональная скидка
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Арт. Ю00000020790
5.0
1
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
  • Персональная скидка
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127
Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127

Электрический триммер Maxcut MCE 127 025300127

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5 763 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000020790
5.0
1

Характеристики

Производитель
Maxcut
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
5.7
Мощность, кВт
1.25
Ширина скашивания леской, см
42
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 763 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический триммер MAXCUT MCE 127 025300127 применяется для подравнивания и скашивания газонной травы. Универсальность использования. Возможность косить низкую траву с помощью лески и высокую траву с помощью ножа. Штанга разбирается для комфортной транспортировки и хранения инструмента. Безопасность использования. Защитный кожух предотвратит попадание мелких камней и травы в пользователя.

    Преимущества

    • Небольшой вес
    • Защитный кожух для безопасности во время эксплуатации
    • Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки
    • Удобная рукоятка для комфортного использования
    • Верхнее расположение двигателя защищает его от влаги и выбросов при кошении
    • Полуавтоматическая катушка для удлинения лески достаточно несильно ударить катушкой о землю
    • Антивибрационная система
    • В качестве режущего элемента используется триммерная леска или 3-лопастной нож