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Электрический триммер Maxcut MCE 147
3.8
4
Найти аналог
Электрические триммеры
    Электрический триммер Maxcut MCE 147
    Арт. X1861270
    3.8
    4
    Электрический триммер Maxcut MCE 147
    Электрический триммер Maxcut MCE 147
    Электрический триммер Maxcut MCE 147
    Электрический триммер Maxcut MCE 147
    Электрический триммер Maxcut MCE 147
    Электрический триммер Maxcut MCE 147
      Электрический триммер Maxcut MCE 147
      Электрический триммер Maxcut MCE 147
      Электрический триммер Maxcut MCE 147
      Электрический триммер Maxcut MCE 147
      Электрический триммер Maxcut MCE 147
      Электрический триммер Maxcut MCE 147

      Электрический триммер Maxcut MCE 147

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1861270
      3.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.4
      Мощность, кВт
      		1.4
      Ширина скашивания леской, см
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер MaxCut MCE 147 25300147 отлично подходит для дачи. Работает от сети с помощью кабеля. Не выделяет вредные выхлопы, поэтому безопасен для природы и человека. На задней рукоятке расположены элементы управления. Модель отличается компактностью при хранении и перевозке. Комплектуется катушкой и трехлопастным ножом, что позволяет косить траву любой жесткости.

        Преимущества

        • Две режущие оснастки: катушка с леской и триммерный нож
        • Полуавтоматическая катушка - легкая смена корда
        • Кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
        • Кошение травы любой жесткости
        • Разборная штанга - компактность при транспортировке и хранении
        • Толщина лески: 2-2.4 мм
        • Экологичность - агрегат безопасен для природы и человека
        • Бесшумность работы