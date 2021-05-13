Преимущества

Две режущие оснастки: катушка с леской и триммерный нож

Полуавтоматическая катушка - легкая смена корда

Кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора

Кошение травы любой жесткости

Разборная штанга - компактность при транспортировке и хранении

Толщина лески: 2-2.4 мм

Экологичность - агрегат безопасен для природы и человека

Бесшумность работы

Электрический триммер MaxCut MCE 147 25300147 отлично подходит для дачи. Работает от сети с помощью кабеля. Не выделяет вредные выхлопы, поэтому безопасен для природы и человека. На задней рукоятке расположены элементы управления. Модель отличается компактностью при хранении и перевозке. Комплектуется катушкой и трехлопастным ножом, что позволяет косить траву любой жесткости.