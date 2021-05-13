Электрический триммер Maxcut MCE 147
Арт. X1861270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.4
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Мощность, кВт
|1.4
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Ширина скашивания леской, см
|38
- Электрический триммер MaxCut MCE 147 25300147 отлично подходит для дачи. Работает от сети с помощью кабеля. Не выделяет вредные выхлопы, поэтому безопасен для природы и человека. На задней рукоятке расположены элементы управления. Модель отличается компактностью при хранении и перевозке. Комплектуется катушкой и трехлопастным ножом, что позволяет косить траву любой жесткости.
Преимущества
- Две режущие оснастки: катушка с леской и триммерный нож
- Полуавтоматическая катушка - легкая смена корда
- Кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
- Кошение травы любой жесткости
- Разборная штанга - компактность при транспортировке и хранении
- Толщина лески: 2-2.4 мм
- Экологичность - агрегат безопасен для природы и человека
- Бесшумность работы